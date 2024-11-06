Военные эксперты исключили регулярные атаки дронов по регионам Северного Кавказа

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Вероятность частых атак беспилотников по регионам Северного Кавказа невелика, так как они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска сообщили, что сегодня утром над городом взорвался беспилотник. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над городом беспилотный летательный аппарат. 16-летняя девушка получила ранение обломком сбитого в Каспийске беспилотника. Власти Каспийска сообщили, что в ночное время в городе будет выключено уличное освещение, также после атаки беспилотника приостановлена работа шести детсадов и кадетской школы-интерната.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, военный эксперт Александр Храмчихин и военный политолог Андрей Кошкин оценили работу сил противовоздушной обороны и вероятность повторения атак беспилотников.

Украинский дрон фактически сбит в небе над Дагестаном, поэтому говорить о проблемах систем ПВО не приходится, считает Василий Дандыкин.

"Дело в том, что дрон был сбит системой противовоздушной обороны. То есть атака украинской стороны провалилась по факту. Поэтому говорить, что есть проблема с ПВО, не считаю правильным. Была атака дрона, который удачно сбили. Здесь важнее вопрос, почему Каспийск. В Каспийске находится морская пехота Каспийской флотилии и штаб Каспийской флотилии. А морпехи Каспийской флотилии воюют в настоящее время и довольно удачно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эти цели выбраны не случайно. Они хотели ударить по базам, откуда много военных отправляется на боевые действия

Дандыкин исключает, что атаки дронов по территории Дагестана будут частыми.

"Сначала была атака по университету спецназа в Чечне, потом попытка удара по Каспийску. Эти цели выбраны не случайно. Они хотели ударить по базам, откуда много военных отправляются на боевые действия. Такие атаки довольно сложны в том смысле, что это не фронтовая зона, долететь очень сложно. Тем более что в украинской армии сейчас большая нехватка операторов БПЛА. Поэтому не думаю, что им удастся часто атаковать Чечню и Дагестан", - отметил он.

При этом он добавил, что меры безопасности никогда не бывают лишними.

"Местным властям виднее, но никогда лишним не бывает работа с населением, организация бомбоубежищ. Это на всякий случай. Но надо учитывать, что это все же не зона соприкосновения и не фронт", - подчеркнул он.

Александр Храмчихин также считает, что атака одного дрона не может показать слабость системы ПВО. "Система ПВО сбила дрон. О какой слабости здесь можно говорить? Да, как я и ранее говорил, систем ПВО не хватает по всей России, но в данном случае нет повода говорить о слабости или неэффективности систем ПВО в Дагестане", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, вряд ли Украина будет регулярно атаковать регионы Северного Кавказа .

"Эти атаки нельзя назвать эффективными, поэтому я не ожидаю, что такие атаки будут, скажем, через неделю. Как в случае с приграничными с Украиной регионами, где довольно большая интенсивность атак БПЛА", - отметил он.

Андрей Кошкин уверен, что системы ПВО смогут защитить регионы Северного Кавказа. "Небо над Россией в целом хорошо защищено. Логично, что основная задача – это защита регионов, которые расположены рядом с Украиной. Что касается Северного Кавказа, то этот регион тоже надежно защищен, и я думаю, что в случае необходимости регион сможет получить дополнительную поддержку. Но пока я не вижу такой необходимости", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, сбитый в небе над Каспийском украинский дрон показал эффективность системы ПВО.

"Пока нет повода для беспокойства, хотя сейчас идет постоянное развитие БПЛА, но Россия все время старается найти способы сбить дроны с новыми технологиями. Дрон над Каспийском удачно сбили, проблем не возникло, в Чечне тоже была атака, там незначительные последствия, но в целом системы ПВО справляются со своей задачей. Я не думаю, что Северный Кавказ станет постоянной целью для украинских дронов", - указал он.

Напомним, атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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