Ограничения введены в Каспийске после атаки беспилотника

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В ночное время в Каспийске будет выключено уличное освещение, также после атаки беспилотника приостановлена работа шести детсадов и кадетской школы-интерната.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска сообщили, что сегодня утром над городом взорвался беспилотник. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над городом беспилотный летательный аппарат. 16-летняя девушка получила ранение обломком сбитого в Каспийске беспилотника.

Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил сегодня о ряде ограничений в связи с атакой дрона. "Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01.00 ночи до 08.00 утра будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время. Также временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, включая детские сады №№ 30, 32, 16, 15, 11 и 25, а также КМШИ (кадетская морская школа-интернат, - прим. "Кавказского узла"), так как данные социальные объекты находятся возле военной части и завода "Дагдизель". На этих участках будут проходить следственные мероприятия", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Глава Каспийска заверил, что эти меры направлены "на защиту наших детей и их безопасность", и призвал горожан с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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