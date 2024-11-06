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21:01, 6 ноября 2024

Ограничения введены в Каспийске после атаки беспилотника

Ночной Каспийск. Стоп-кадр видео Lakeside Leisure на RuTube https://rutube.ru/video/17815692fc0eb2c00a6648ce81e6f15f/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ночное время в Каспийске будет выключено уличное освещение, также после атаки беспилотника приостановлена работа шести детсадов и кадетской школы-интерната.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска сообщили, что сегодня утром над городом взорвался беспилотник. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над городом беспилотный летательный аппарат. 16-летняя девушка получила ранение обломком сбитого в Каспийске беспилотника.

Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил сегодня о ряде ограничений в связи с атакой дрона. "Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01.00 ночи до 08.00 утра будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время. Также временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, включая детские сады №№ 30, 32, 16, 15, 11 и 25, а также КМШИ (кадетская морская школа-интернат, - прим. "Кавказского узла"), так как данные социальные объекты находятся возле военной части и завода "Дагдизель". На этих участках будут проходить следственные мероприятия", - написал он сегодня в своем Telegram-канале. 

Глава Каспийска заверил, что эти меры направлены "на защиту наших детей и их безопасность", и призвал горожан с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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Автор: "Кавказский узел"

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