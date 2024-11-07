Жители Каспийска оценили меры безопасности в городе после атаки дрона

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Приостановка работы шести детсадов в Каспийске после атаки беспилотника создала проблемы для родителей, при этом власти не назвали срок, как долго дети не смогут посещать детсады.

Как писал «Кавказский узел», глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над городом беспилотный летательный аппарат. 16-летняя девушка получила ранение обломком сбитого в Каспийске беспилотника. Мэр Каспийска Борис Гонцов сообщил о ряде ограничений в связи с атакой дрона - отключении света на улицах по ночам и приостановке работы шести детсадов и кадетской морской школы-интерната.

Жители Каспийска по-разному отнеслись к инициативе властей по введению в городе ограничений.

"Закрытие нескольких детских садов, конечно, доставляет неудобства. У меня в такой детсад ходит племянница. Надеемся, что ограничения продлятся недолго, пока ребенок остается у бабушки или родственников", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" работник бюджетной сферы Аминат.

"На нашем садике, куда ходит внук, это не сказалось, но считаю подобные ограничения оправданными. А если что случится, потом будут говорить, почему вовремя не предприняли меры", - считает пенсионерка Наида. Она добавила, что не была непосредственным свидетелем атаки БПЛА на Каспийск, но проснулась утром от звуков взрыва.

Сотрудник коммерческого предприятия Маджид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что считает странным в рамках введенных ограничений отключать уличное освещение с 01.00 ночи до 08.00 утра.

"Чем это поможет? В это время и так мало людей на улицах. В городе мало мест, где есть нормальное уличное освещение, такие меры ни к чему не приведут", - говорит мужчина.

Ахмед назвал решение непродуманным. "Почему закрыли только детсады, а рядом расположенные школы работают, как и прежде? У знакомых дети ходят в один из тех садиков, оба родителя работают. Власти не предложили устроить временно детей по другим детсадам, получается сами думайте, как быть", - рассказал безработный Ахмед.

Напомним, атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня. Вероятность частых атак беспилотников по регионам Северного Кавказа невелика, так как они расположены далеко от линии фронта, и организация таких атак крайне сложна, подчеркнули военные эксперты.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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Автор: Олег Ионов

Источник: собкор.