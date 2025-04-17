Верующая из Астрахани возвращена в отряд колонии после 20 суток пребывания в ШИЗО

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Жаловавшаяся на жестокое обращение в ставропольской колонии Свидетель Иеговы* из Астрахани Анна Сафронова вышла из штрафного изолятора. Администрации колоний часто используют водворение в ШИЗО именно в отношении заключенных из числа верующих.

Как писал "Кавказский узел", Сафронову отправляют на длительные сроки в штрафной изолятор. Адвокат заключенной в ставропольской колонии Свидетеля Иеговы* Анны Сафроновой, заявила в прокуратуру об истязаниях своей подзащитной за отказ надеть георгиевскую ленту.

25 января 2022 года Трусовский райсуд Астрахани приговорил Анну Сафронову к шести годам колонии, признав ее виновной в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и участии в ней. Летом 2024 года защита сообщила, что состояние здоровья Сафроновой в заключении ухудшилось. Следователи обвинили верующую в том, что она, "реализуя преступный умысел", участвовала в религиозных онлайн-собраниях с исполнением песен и молитв. Сама Сафронова отвергла обвинения в экстремизме. Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России по состоянию на февраль 2023 года приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Анна Сафронова вернулась в отряд колонии после длительного пребывания в штрафном изоляторе, сообщила ее адвокат Ольга Аксанова. «16 апреля в 18.00 закончился (второй подряд срок пребывания в ШИЗО) - 15 суток. То есть сначала у нее было пять суток, после которых Сафронову даже не выводили из здания ШИЗО. Ее вывели из камеры в комнату, где лежал журнал, она поставила подпись и ее (вновь поместили в камеру) на 15 суток. Вот эти фактически 20 суток истекли. К счастью, ее выпустили из ШИЗО», - сообщила адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, в состоянии Сафроновой есть незначительное изменение в лучшую сторону. «Состояние удовлетворительное, но с большой натяжкой. В ШИЗО были проблемы с туалетом, и заключенные делают всего несколько глотков в течение дня. Поэтому постоянная жажда, но предпочитают ее испытывать, чем другие трудности», - рассказала Аксанова.

Отметим, что пока прокурор по надзору не ответил на жалобу адвоката, заявившей о совершении преступления против Анны Сафроновой по статьям УК 117 "Истязание" и 286 "Превышение должностных полномочий". «Ответ я пока не получила ни от одной инстанции, а это в том числе следственный отдел СУСК Зеленокумска и УФСИН Ставропольского края. По закону у них есть 30 дней на ответ», - сказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский надеется на смягчение жесткого отношения в колониях в отношении верующих после огласки подобных проблем.

«Какие-то сотрудники колонии действуют слишком жестко под влиянием собственных или скорее навязываемых заблуждений в отношении Свидетелей Иеговы*. Другие могут нарушать закон от ощущения безнаказанности. Огласка побуждает как минимум начать проверки сообщений о нарушениях. Даже если они не приводят к возбуждению уголовного дела в отношении нарушителей, ситуация уже выходит в зону повышенного внимания, в том числе широкой общественности. Немало из тех, кто не разделяет религиозных взглядов Свидетелей Иеговы*, не исключая госслужащих, понимают, что издевательства не могут служить благу государства и общества. Кто-то из руководства ФСИН может попытаться разобраться, возможно, с помощью надзорных ведомств или представителей общественности, и увидеть, что такие люди, как Анна Сафронова, не только не заслуживают подобного отношения, но и вообще незаконно находятся в заключении», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Сивульский привел примеры, когда за жалобой заключенного следовало облегчение его положения. «Например, осужденных верующих в Саратове сильно избили при доставке в колонию. Одного из них, Феликса Махаммадиева пришлось госпитализировать. После широкой огласки подобное не повторялось. Более того, Феликс получал должное медицинское лечение. Еще один пример – к истории пыток во время задержания верующих в Сургуте было приковано много внимания. Это позволило в какой-то мере защитить верующих. Кстати, как выяснилось, в обоих случаях те, кто применяли насилие, действовали настолько жестоко именно по причине дезинформации. Они думали, что перед ними опасные преступники, террористы, которые причиняют зло другим и не заслуживают человеческого отношения», - отметил Сивульский.

Ранее Сивульский отметил, что случай Сафроновой показывает, что есть практика жесткого отношения к осужденным из числа Свидетелей Иеговы*. "Житель Ахтубинска Ринат Кирамов подвергся в колонии жестоким пыткам. Людмиле Щеколдиной из краснодарской станицы Павловской и ее адвокатам полгода пришлось добиваться хирургической операции. Все это время она мучилась от сильных болей", - рассказал он.

21 марта в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Валерий Байло. Родные утверждали, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло. Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению.

Помещение в ШИЗО часто используется в российских колониях именно для наказания верующих, считает главы фонда "В защиту прав заключенных"** Валентин Богдан. «Их религиозные практики часто воспринимаются администрацией как нарушения. А иногда администрация сама инициирует такие указания, выполнение которых прямо противоречат их убеждениям», - сказал Богдан корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, верующие чаще всего оказываются в ШИЗО по нескольким причинам. «Отказ от работы в религиозные праздники или дни особого поклонения. Участие в коллективных молитвах, которые могут быть расценены как "массовые мероприятия". Хранение религиозной литературы и соблюдение религиозных ритуалов, противоречащих распорядку дня. Условия содержания в ШИЗО значительно жестче. Администрация использует ШИЗО для так называемого перевоспитания заключенных, но не всегда это дает положительный результат», - отметил Богдан.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.