RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:59, 17 апреля 2025

Верующая из Астрахани возвращена в отряд колонии после 20 суток пребывания в ШИЗО 

Анна Сафронова на суде по видеосвязи. Скриншот видео с сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жаловавшаяся на жестокое обращение в ставропольской колонии Свидетель Иеговы* из Астрахани Анна Сафронова вышла из штрафного изолятора. Администрации колоний часто используют водворение в ШИЗО именно в отношении заключенных из числа верующих.

Как писал "Кавказский узел", Сафронову отправляют на длительные сроки в штрафной изолятор.  Адвокат заключенной в ставропольской колонии Свидетеля Иеговы* Анны Сафроновой, заявила в прокуратуру об истязаниях своей подзащитной за отказ надеть георгиевскую ленту. 

25 января 2022 года Трусовский райсуд Астрахани приговорил Анну Сафронову к шести годам колонии, признав ее виновной в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и участии в ней. Летом 2024 года защита сообщила, что состояние здоровья Сафроновой в заключении ухудшилось. Следователи обвинили верующую в том,  что она, "реализуя преступный умысел", участвовала в религиозных онлайн-собраниях с исполнением песен и молитв. Сама Сафронова отвергла обвинения в экстремизме. Шестилетний срок Анне Сафроновой стал самым жестким в России по состоянию на февраль 2023 года приговором женщине, исповедующей религию Свидетелей Иеговы*, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Анна Сафронова вернулась в отряд колонии после длительного пребывания в штрафном изоляторе, сообщила ее адвокат Ольга Аксанова. «16 апреля в 18.00 закончился (второй подряд срок пребывания в ШИЗО) - 15 суток. То есть сначала у нее было пять суток, после которых Сафронову даже не выводили из здания ШИЗО. Ее вывели из камеры в комнату, где лежал журнал, она поставила подпись и ее (вновь поместили в камеру) на 15 суток. Вот эти фактически 20 суток истекли. К счастью, ее выпустили из ШИЗО», - сообщила адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, в состоянии Сафроновой есть незначительное изменение в лучшую сторону. «Состояние удовлетворительное, но с большой натяжкой. В ШИЗО были проблемы с туалетом, и заключенные делают всего несколько глотков в течение дня. Поэтому постоянная жажда, но предпочитают ее испытывать, чем другие трудности», - рассказала Аксанова.

Отметим, что пока прокурор по надзору не ответил на жалобу адвоката, заявившей о совершении преступления против Анны Сафроновой по статьям УК 117 "Истязание" и 286 "Превышение должностных полномочий". «Ответ я пока не получила ни от одной инстанции, а это в том числе следственный отдел СУСК Зеленокумска и УФСИН Ставропольского края. По закону у них есть 30 дней на ответ», - сказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский надеется на смягчение жесткого отношения в колониях в отношении верующих после огласки подобных проблем.

«Какие-то сотрудники колонии действуют слишком жестко под влиянием собственных или скорее навязываемых заблуждений в отношении Свидетелей Иеговы*. Другие могут нарушать закон от ощущения безнаказанности. Огласка побуждает как минимум начать проверки сообщений о нарушениях. Даже если они не приводят к возбуждению уголовного дела в отношении нарушителей, ситуация уже выходит в зону повышенного внимания, в том числе широкой общественности. Немало из тех, кто не разделяет религиозных взглядов Свидетелей Иеговы*, не исключая госслужащих, понимают, что издевательства не могут служить благу государства и общества. Кто-то из руководства ФСИН может попытаться разобраться, возможно, с помощью надзорных ведомств или представителей общественности, и увидеть, что такие люди, как Анна Сафронова, не только не заслуживают подобного отношения, но и вообще незаконно находятся в заключении», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Сивульский привел примеры, когда за жалобой заключенного следовало облегчение его положения. «Например, осужденных верующих в Саратове сильно избили при доставке в колонию. Одного из них, Феликса Махаммадиева пришлось госпитализировать. После широкой огласки подобное не повторялось. Более того, Феликс получал должное медицинское лечение. Еще один пример – к истории пыток во время задержания верующих в Сургуте было приковано много внимания. Это позволило в какой-то мере защитить верующих. Кстати, как выяснилось, в обоих случаях те, кто применяли насилие, действовали настолько жестоко именно по причине дезинформации. Они думали, что перед ними опасные преступники, террористы, которые причиняют зло другим и не заслуживают человеческого отношения», - отметил Сивульский.

Ранее Сивульский отметил, что случай Сафроновой показывает, что есть практика жесткого отношения к осужденным из числа Свидетелей Иеговы*. "Житель Ахтубинска Ринат Кирамов подвергся в колонии жестоким пыткам. Людмиле Щеколдиной из краснодарской станицы Павловской и ее адвокатам полгода пришлось добиваться хирургической операции. Все это время она мучилась от сильных болей", - рассказал он.

21 марта в СИЗО Новороссийска умер 67-летний Валерий Байло. Родные утверждали, что он жаловался на состояние здоровья, но медицинская помощь ему не оказывалась. Адвокат написал заявление с просьбой провести проверку по факту смерти Байло. Абинский суд приговорил Байло к двум годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к экстремистскому объединению. 

Помещение в ШИЗО часто используется в российских колониях именно для наказания верующих, считает главы фонда "В защиту прав заключенных"** Валентин Богдан. «Их религиозные практики часто воспринимаются администрацией как нарушения. А иногда администрация сама инициирует такие указания, выполнение которых прямо противоречат их убеждениям», - сказал Богдан корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, верующие чаще всего оказываются в ШИЗО по нескольким причинам. «Отказ от работы в религиозные праздники или дни особого поклонения. Участие в коллективных молитвах, которые могут быть расценены как "массовые мероприятия". Хранение религиозной литературы и соблюдение религиозных ритуалов, противоречащих распорядку дня. Условия содержания в ШИЗО значительно жестче. Администрация использует ШИЗО для так называемого перевоспитания заключенных, но не всегда это дает положительный результат», - отметил Богдан.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Анна Сафронова. Скриншот с сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.
16:10, 4 апреля 2025
Адвокат сочла систематическим жесткое отношение к верующим в ставропольской колонии
Военная операция. Фото: mil.ru
13:23, 2 апреля 2025
Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России
Анна Сафронова. Фото: https://www.facebook.com/JwRussian/posts/4824173504337451/?paipv=0&eav=AfYn1BU8nnN1dnpIhKTUZEvCidLeg5Xpq0YQOk78RwtADuVp7Puwuld5ZbWW4QjWH5U&_rdr (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
21:20, 1 апреля 2025
Верующая из Астрахани пожаловаловалась адвокату на жестокое обращение в колонии
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
18:36, 23 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6150 бойцов с юга России
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Все блоги
Справочник
Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS 25 лет спустя: главное о Второй чеченской войне

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Блогеры
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Георгий Чикваидзе. Фото: https://bm.ge/en/news/giorgi-chikvaidze-arrested-in-courtroom-after-judge-replaced-bail-granted-to-him-with-pre-trial-detention
17 апреля 2025, 13:50
Чикваидзе заявил в суде об инсульте в заключении

Заседание парламента Грузии 16 апреля 2025 года. Стоп-кадр из видеотрансляции на странице парламента Грузии в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
16 апреля 2025, 19:42
Парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах"

Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова/"Югополис"
16 апреля 2025, 16:25
Махачкалинка Ольга Петрова признана политзаключенной

Хафиз Бабалы. Фото: VOA https://az.wikipedia.org/
16 апреля 2025, 13:42
Азербайджанский журналист Бабалы заявил о затягивании процесса по иску о защите чести

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше