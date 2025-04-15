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14:06, 15 апреля 2025

Суд в Баку приговорил оппозиционера Мехмана Алиева к 5 годам заключения 

Мехман Алиев. Фото: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7Bs6knqhimK6-072hIV1rpX6RDnL6fGtrLw&s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил члена партии Народного фронта Азербайджана Мехмана Алиева к лишению свободы по делу о наркотиках. Защита намерена обжаловать его приговор.

Как писал "Кавказский узел",  Алиев сообщил, что полицейские избили его при задержании и обвиняют в продаже героина. Он проводил в СИЗО голодовку в знак протеста, а в сентябре 2024 года проглотил в знак протеста батарейки. Защита подала в прокуратуру жалобу в связи с заявлением оппозиционера о пытках. Азербайджанские правозащитники признали Мехмана Алиева политзаключенным. Однопартийцы заявили, что Алиева преследуют за распространение видео с критикой полиции, в МВД опровергли эту версию.

22 мая полицейские в Ширване попытались задержать Али Исаева - двоюродного брата Мехмана Алиева. Алиев обнародовал видеозапись попытки этого задержания и аудиозапись телефонных переговоров с полицейскими, требующими удалить видео.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор Мехману Алиеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Фахраддин Мехтиев. Суд признал Алиева виновным по статье 234.4.3 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, в крупном размере) УК Азербайджана и приговорил его к 5 годам лишения свободы. Отметим, что максимальное наказание по этой статье - 12 лет заключения.

"Мехман Алиев в последнем слове отверг обвинения. Он заявил, что был арестован за то, что распространил видео, как сотрудники полиции пытались задержать его родственника Али Исаева, который кричал, что его ложно хотят обвинить в наркопреступлении, Мехман Алиев стал снимать происходящее. Мехман Алиев предложил, чтобы правоохранители провели личный обыск Исаева перед видеокамерой, но правоохранители в гражданском продолжали попытки насильно посадить Али в машину, и последний порезал себя. После этого полиция потребовала от Мехмана Алиева удалить видео. Но мой подзащитный отказался это делать. В итоге Алиева и Исаева арестовали по обвинению в незаконном обороте наркотиков, но по разным делам", - рассказал адвокат Мехтиев.

Он подчеркнул, что, помимо показаний самих полицейских, достоверных доказательств причастности Алиева к наркопреступлению не было представлено.

"Мехмана Алиева обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере. Однако даже формальных доказательств того, что он торговал наркотиками не было представлено. Обнаружение наркотиков, которые, по словам Алиева, ему подбросили сами полицейские, еще не означает, что он занимался сбытом наркотических веществ. Следствие не обнаружило у него весов, не выявило его потенциальную клиентскую базу, - отметил адвокат. Он уточнил, что на приговор будет подана апелляционная жалоба.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что Алиеву был оглашен приговор. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментария.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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