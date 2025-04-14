RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:38, 14 апреля 2025

Три человека погибли при взрыве на газовой заправке в Чечне

Место взрыва цистерны в Новотерском, 14 апреля 2025. Фото: пресс-служба управления СКР по Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цистерна с топливом взорвалась на газовой станции в селе Новотерское, жертвами ЧП стали три человека.

Инцидент произошел сегодня днем в Наурском районе Чечни на газонаполнительной станции в селе Новотерское. 

По информации республиканского следственного управления, около 16.00 на станции "произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания". В результате погибли три человека, уголовное дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Взрыв цистерны, предположительно, произошел во время подготовки к перекачке газа. Один из погибших - водитель грузовика, также погибли двое мужчин, находившихся на станции, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ". 

Часть 3 статьи 217 УК России предусматривает до семи лет лишения свободы. 

"Кавказский узел" неоднократно писал о происшествиях на газовых заправочных станциях в Дагестане. Так, 27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы, погибли 13 человек, 11 пострадали. Владелец АЗС Марат Джанхуватов был арестован, с декабря он находится под домашним арестом. 

После каждого взрыва власти Дагестана обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069 Удали
01:25, 15 апреля 2025
За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Село в Чечне. Скриншот фото с сайта https://www.culture.ru/events/3606150/urok-kraevedeniya-selo-v-kotorom-ya-zhivu
21:34, 13 апреля 2025
Активист NIYSO рассказал о массовом выселении его родственников из Чечни
02:28, 13 апреля 2025
Связанный с NIYSO уроженец Чечни объявлен в розыск в Новосибирске
Зарема Мусаева и адвокат Александр Немов. Скриншот фото из Telegram-канала Команды против пыток(признана иноагентом) от 18.12.24, https://t.me/no_torture/3481
21:02, 12 апреля 2025
Правозащитники пояснили решение по аресту Мусаевой
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Подросток и полицейские. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14 апреля 2025, 17:15
Серия смертей подростков в Калмыкии обернулась делом о халатности

Выброс мазута на берегу Анапы. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13230
14 апреля 2025, 14:47
Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://rosreporter.ru/v-svyazi-s-besporyadkami-v-aeroportu-mahachkaly-zaderzhano-60-chelovek/
14 апреля 2025, 12:59
Четыре жителя Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу".
13 апреля 2025, 15:45
Суд счел законным запрет Ульвии Али на выезд из Азербайджана

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше