Три человека погибли при взрыве на газовой заправке в Чечне

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Цистерна с топливом взорвалась на газовой станции в селе Новотерское, жертвами ЧП стали три человека.

Инцидент произошел сегодня днем в Наурском районе Чечни на газонаполнительной станции в селе Новотерское.

По информации республиканского следственного управления, около 16.00 на станции "произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания". В результате погибли три человека, уголовное дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Взрыв цистерны, предположительно, произошел во время подготовки к перекачке газа. Один из погибших - водитель грузовика, также погибли двое мужчин, находившихся на станции, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ".

Часть 3 статьи 217 УК России предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" неоднократно писал о происшествиях на газовых заправочных станциях в Дагестане. Так, 27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы, погибли 13 человек, 11 пострадали. Владелец АЗС Марат Джанхуватов был арестован, с декабря он находится под домашним арестом.

После каждого взрыва власти Дагестана обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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