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10:05, 2 марта 2025

Двое бойцов из Дагестана убиты в СВО

Мемориальные доски в честь Шахбана Курбанова и Исамудина Гаджимурадова. Фото из телеграм-канала главы Табасаранского района Магомеда Курбанова – https://t.me/mkurbanov/5590

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Шахбан Курбанов и Исамудин Гаджимурадов убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1276 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 28 февраля представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1274 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В Ханагской школе Табасаранского района открыты мемориальные доски выпускникам школы Шахбану Курбанову и Исамудину Гаджимурадову – участникам специальной военной операции, убитым в боевых действиях, сообщил в своем телеграм-канале глава района Магомед Курбанов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1276 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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