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15:00, 28 февраля 2025

Двое военных из Каспийска убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Симран Ванатиев и Гаджимагомед Султанов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1274 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1272 бойцов из Дагестана.

В военной операции погибли рядовой Симран Ванатиев и рядовой Гаджимагомед Султанов, родственникам военнослужащих переданы ордена Мужества, сообщила 21 февраля в своем телеграм-канале администрация Каспийска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1274 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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