Военный из Табасаранского района убит на Украине

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Максим Султанов из села Хили-Пенджик убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1272 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 февраля власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1271 бойца из Дагестана.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Дагестана назвал глава Табасаранского района Магомед Курбанов, отчитываясь об открытии мемориальной доски в Хили-Пенджикской школе. Убитый Максим Султанов окончил эту школу в 1989 году.

Султанов в 2022 году добровольно отправился в зону боевых действий на Украине, спустя месяц получил ранение и был комисован. “Однако, несмотря на перенесенные испытания, в 2024 году он вновь добровольно заключил контракт и снова отправился на СВО”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы муниципалитета.

В 2024 году Султанов получил второе ранение, в октябре, “несмотря на тяжелые последствия ранения вернулся в строй”, и вскоре после этого был убит. Награжден орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции как минимум 1272 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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