Военный из Новолакского района убит на Украине

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Цикимуслим Магомедов из села Дучи Новолакского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1271 военнослужащий из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 февраля власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1270 бойцов из Дагестана.

Имя еще одного убитого на Украине военного из Новолакского района муниципальная администрация назвала в отчете об открытии мемориальной доске в селе Дучи.

Мемориальная доска с именем Цикимуслима Магомедова была открыта 23 февраля. Магомедов был убит в зоне военных действий на Украине в 2024 году, награжден Орденом мужества посмертно.

На памятном мероприятии собрались все жители села Дучи, родственники бойца и администрация поселка, утверждается в сообщении официального информационного канала Новолакского района в Telegram. Глава поселения Абуталиб Аминов заявил, что в будущем “улица, где установлена доска, будет носить имя Цикимуслима Магомедова”.

Таким образом, официально признан убитыми в военной операции как минимум 1271 военный из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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