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22:05, 27 февраля 2025

Защита Ципиновой представила доказательства в суде первой инстанции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой после отмены приговора кассационным судом вновь рассматривается в Урванском районном суде. Защита представила доказательства невиновности адвоката, которая обвиняется в нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", Урванский райсуд 7 июля 2023 года не нашел состава преступления в действиях адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в нападении на силовика, и оправдал ее. Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 ноября 2023 года отказался удовлетворить апелляционное представление прокурора и оставил в силе оправдательный приговор Ципиновой.. Кассационный суд в Пятигорске удовлетворил требования прокуратуры и отменил оправдательный приговор.   Обвинительный приговор по делу Ципиновой отразится на всем адвокатском сообществе, силовики могут расценить его как разрешение на препятствование работе адвокатов, полагает ее защитник. Суд первой инстанции безосновательно отдал предпочтение доказательствам стороны защиты, говорится в кассационном постановлении по делу адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой о нападении на силовика. Кассационное постановление по делу Ципиновой имеет ярко выраженную обвинительную направленность, суд превысил свои полномочия, оценивая доказательства и их достоверность, заявил защитник Ципиновой.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Диана Ципинова вместе с другими юристами пыталась попасть в отдел полиции для оказания юрпомощи коллеге Ратмиру Жилокову, запись с места конфликта приведена в видео "Кавказского узла". Ципинова была обвинена в насилии в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 Уголовного кодекса России). Прокурор попросил приговорить Ципинову к 2,5 года колонии-поселения. Потерпевший силовик Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна. Ципинова в последнем слове выразила надежду на справедливое решение суда. В последние 10 лет участились случаи преследования адвокатов за их профессиональную деятельность, указали коллеги Ципиновой.

Дело против адвоката Дианы Ципиновой вновь рассматривается в суде первой инстанции - Урванском районном суде Кабардино-Балкарии, сообщила сегодня "Адвокатская газета".На сегодняшнем заседании сторона защиты Дианы Ципиновой представила письменные доказательства по делу.

Повторное рассмотрение дела стартовало 3 октября 2024 года.  28 ноября сторона защита подсудимой ходатайствовала о возврате дела прокурору, однако суд посчитал его преждевременным со ссылкой на то, что оно может быть заявлено позже.На следующем заседании, 6 марта, планируется допрос свидетелей защиты, говорится в публикации.

Одна из защитников подсудимой, адвокат АП Ставропольского края Ольга Чуденцева, сообщила изданию, что активная работа по защите Дианы Ципиновой продолжается и что сторона защиты надеется на справедливое и разумное решение суда.

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Автор: "Кавказский узел"

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