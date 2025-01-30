Отряд чеченских полицейских отправлен в зону военной операции

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В зону военной операции на Украине отправился сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Грозному и Грозненскому району.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов в зону военной операции на Украине. 26 июля глава республики Рамзан Кадыров проинформировал об отправке в зону боевых действий очередной группы бойцов.

Сводный отряд "Ахмат" МВД по Чечне направлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). Отряд возглавили командир полка ППСП МВД Грозного Муса Ахматов и командир батальона ППСП отдела МВД по Грозненскому району Умар Хамзаев. Отряд, состоящий из сотрудников городских и районных отделов внутренних дел, сменит своих боевых товарищей в зоне СВО, сообщило 29 января на своем сайте МВД Чечни.

Силовиков проводили глава МВД республики Аслан Ирасханов и руководители органов и подразделений министерства внутренних дел республики, сказано в публикации.

Напомним, 23 января 2024 года стало известно, что из Чечни в зону военной операции направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району. В состав отряда вошли начальники этих ОМВД Исхак Чалаев и Иса Закриев.

24 февраля в район боевых действий отправился отряд сотрудников полиции, который возглавили начальник ОМВД по Урус-Мартановскому району Валид Бацилов и начальник отдела полиции №2 УМВД по Грозному Абутахир Висмурадов.

19 сентября 2024 года в зону СВО отправился сводный отряд чеченских полицейских, его возглавили начальник Наурского райотдела Ширвани Эдельгириев и начальник Надтеречного райотдела Сулейман Ахметханов.

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