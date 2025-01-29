Меликов обнародовал принцип распространения путевок в хадж

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Приоритет при распределении 2,5 тысячи благотворительных путевок в хадж в Дагестане будет отдан участникам военной операции, их родным и членам семей погибших бойцов, рассказал Сергей Меликов. Путевки оплатит сенатор Сулейман Керимов.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов выделил средства на поездку в хадж тысяче человек. В 2024 году Керимов оплатил также тысячу путевок в хадж для жителей Дагестана, из этих путевок 200 мест предназначались вдовам и матерям погибших в специальной военной операции на Украине военных.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился сегодня с президентом России Владимиром Путиным.

Как следует из отчета на сайте Кремля, в ходе встречи обсуждались поддержка участников военной операции на Украине, развитие виноградарства и туризма.

Коснулся глава республики и участия дагестанцев в хадже. "С учетом того, что Дагестан – мусульманский регион, порядка пяти тысяч путевок согласовали с муфтиятом на выезд в Хадж, из них 2,5 тысячи в Дагестане. Абсолютное большинство – для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет. Есть семьи, где по четыре, по пять человек воюют", - приводятся его слова на сайте Кремля.

Приоритет при распределении благотворительных путевок в Саудовскую Аравию в этом году будет отдаваться участникам СВО и членам их семей, сообщил председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).

"Пять тысяч отечественных мусульман совершат в 2025 году хадж по благотворительной линии. Приоритет при распределении этих путевок в паломничество в Мекку и Медину среди российских мусульман (Саудовская Аравия) будет у участников СВО и их семей", — процитировало 27 января слова главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина РИА "Новости".

Он отметил, что 2,5 тысячи путевок мусульманская организация распределит по религиозным организациям, находящимся в составе ДУМ РФ в 60 регионах России, столько же предназначено для жителей Республики Дагестан.

"Помимо ветеранов СВО, членов семей участников и погибших на СВО, обладателями путевок станут имамы и проповедники, активисты общин и мечетей", - сказал муфтий.

Ранее глава Дагестана сообщил, что средства на оплату пяти тысяч путевок выделил сенатор Сулейман Керимов.

"Мы с Сулейманом обсуждали эту тему и обговорили, что более тысячи путевок получат участники СВО и их семьи. <...> Постараемся организовать всё так, чтобы поехали в хадж именно те, кто больше всего в этом нуждается", - написал он в своем Telegram-канале 25 января.

В этом году Саудовская Аравия выделила России 25000 мест на хадж, сообщило агентство "Исламньюс" 13 января.

"Кавказский узел" также писал, что стоимость поездки в хадж в 2024 году начиналась от 4900 долларов. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" кавказоведов, такая стоимость неподъемна для большинства жителей, им придется рассчитывать на спонсоров, которые могли бы обеспечить им поездку.

Напомним также, что в созданном после угроз Кадырова Telegram-канале в поддержку сенатора Сулеймана Керимова появились рассказы о заслугах Керимова, в том числе от коллективов предприятий и бюджетных организаций. Канал создан с целью показать, как Дагестан любит Сулеймана Керимова, заявили его администраторы. Часть из спикеров упоминала оплату путевок в хадж.

9 октября 2024 года Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. 20 ноября 2024 года РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение.

Кадыров и Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты.

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