Вдовам и матерям погибших в военной операции обещан хадж за счет Керимова

10 февраля 2024, 22:49

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Сенатор Сулейман Керимов оплатит тысячу путевок в хадж для жителей Дагестана, из этих путевок 200 мест будут отданы вдовам и матерям погибших в специальной военной операции на Украине военных, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов выделил средства на поездку в хадж 1000 человек.

Уроженец Дербента, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине. Включение Сулеймана Керимова в санкционные списки не скажется на его помощи Дагестану, поскольку траты Керимова на благотворительность значительны для республики, но не составляют существенной доли его расходов, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в этом году "выделяет средства для паломничества 1000 человек", сообщил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы Хизри Абакаров. "200 путевок распределят между матерями и вдовами погибших на СВО военнослужащих. Сулейман поручил мне попросить мать первого Героя России на СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова составить списки тех, кто в этом году поедет в святые для всех мусульман места".

Он отметил, что сегодня побывал у матери Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаевой "и передал ей просьбу Сулеймана". "Несмотря на невероятное горе, которое ее настигло, она не опускает руки, проводит большую работу по поддержке таких же матерей. Уверен, она честно распределит путевки. Списки нужно подготовить до 25 февраля. Наш большой друг, начальник Миграционной службы по Дагестану, Магомед Рамазанович Магомедов, готов помочь в максимально возможные сроки сделать загранпаспорта", - сообщил Абакаров.

"Кавказский узел" также писал, что стоимость поездки в хадж в этом году начинается с 4900 долларов. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" кавказоведов, такая стоимость неподъемна для большинства жителей, им придется рассчитывать на спонсоров, которые могли бы обеспечить им поездку.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

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