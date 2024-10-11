Канал в поддержку Сулеймана Керимова наполнился обращениями бюджетников

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В созданном после угроз Кадырова Telegram-канале в поддержку сенатора Сулеймана Керимова насчитывается не менее 12 обращений с рассказами о заслугах Керимова, в том числе от коллективов предприятий и бюджетных организаций. Канал создан с целью показать, как Дагестан любит Сулеймана Керимова, заявили его администраторы.

Как писал "Кавказский узел", кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов или критики, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы слова Рамзана Кадырова. Слова Рамзана Кадырова с угрозой объявить кровную месть сенатору Керимову и депутатам от Ингушетии и Дагестана вызывают недоумение, так как связаны с бизнес-конфликтом, а не с убийством родственника, указали пользователи в кавказских телеграм-каналах.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Канал в поддержку Сулеймана Керимова под названием "За нашего Сулеймана!" создан сегодня в Telegram. На главном фото канала - Сулейман Керимов с поднятой вверх рукой и надпись "Сулейман Керимов, мы с тобой!"

Первый пост в канале был опубликован в 10.24 мск, а с 15.32 мск начали появляться обращения в поддержку сенатора. Первое видео опубликовано Сапижат Мазаевой, матерью убитого в военной операции на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова. Она рассказала, что Керимов много делает для республики и для страны, в частности, ежегодно отправляя жителей Дагестана в хадж, в том числе и 200 родных участников военной операции.

После этого стали появляться обращения от предприятий и бюджетных учреждений, всего к 18.30 мск опубликованы 12 видеозаписей, в которых рассказывается о заслугах и благотворительной деятельности Керимова.

Так, администрация села Салта опубликовала ролик, в котором участвуют семь мужчин. "Любая попытка создать для вас дискомфорт - это покушение на нашу честь", - заявил один из них на видео, обращаясь к Керимову.

Еще одно видео опубликовано с аккаунта Магомеда Багаудинова, директора "Анжи-арены". На стадионе собралось несколько десятков человек, говорит при этом один их мужчин. Он счел дезинформацией слова о том, что Керимов заказал убийство. "Все мы знаем, сколько добрых деяний Вы совершили во благо народа и процветания нашей республики. И неужели кто-то может думать, что он может пасть так низко, чтобы кого-то заказывать? Нет! Человек с таким сердцем и нравом не будет опускаться до таких грязных мыслей, не то, что поступков", - заявил мужчина.

Поддержку Керимову выразил коллектив международного аэропорта Махачкала, также записав коллективное видео. Представитель аэропорта заявил, что сотрудники аэропорта выражают поддержку Керимову и его семье "в любых обстоятельствах". "Мы вместе", - говорят после этого хором люди, участвующие в записи

Также опубликованы обращения учреждений из Дербента - Детско-юношеской спортивной школы по футболу и легкой атлетике, детского сада № 27, Дворец детского и юношеского творчества, Управления образования города.

Поддержал Керимов и депутат парламента Дагестана Джамалудин Нажмудинов. Комментируя высказывания Кадырова, он заявил, что "происходящее обостряет общественно-политическую ситуацию не только внутри наших республик, но и в масштабах всей страны". "Одной из целей нападок стал Сулейман Абусаидович Керимов — Сенатор Российской Федерации от Республики Дагестан, патриот и достойный представитель нашей республики", - отметил он.

Администраторы канала также сообщили, что все негативные комментарии, способствующие межнациональной розни "будут удалены, а их авторы заблокированы администрацией канала". "Этот канал создавался с единственной целью - поддержать Сулеймана и показать, как народ его любит и ценит! <...> Весь Дагестан с Сулейманом и если надо мы, за него отдадим жизнь", - говорится в сообщении.

На 18.38 мск у канала насчитывается 723 подписчика.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношений между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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