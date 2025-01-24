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14:03, 24 января 2025

Силовики в Кабардино-Балкарии заподозрили гражданку Украины в финансировании терроризма

Судейский молоток. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Женщина подозревается в сборе средств для украинских военных.

По данным следствия, женщина въехала в Россию в сентябре 2019 года. В течение трех лет она проживала на территории ряда регионов, в том числе в Кабардино-Балкарии. Находясь в России, гражданка Украины через соцсеть собирала средства в поддержку украинского военизированного соединения, признанного террористическим в РФ, говорится в сообщении, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

"Всего для нужд террористической организации ею было собрано около 1,3 млн руб. В последующем женщина выехала в одну из ближневосточных стран и в обратном направлении границу РФ не пересекала", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено дело по ч.1.1 ст.205.1 УК России (финансирование террористической деятельности), уточнили следователи. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

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Автор: "Кавказский узел"

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