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10:38, 24 января 2025

Абхазский предприниматель лишен гражданства России

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.instagram.com/apsnyhabar/reel/DCO7MhwoIG1/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предприниматель Леван Микаа, который участвовал в акциях протеста в Абхазии, лишен российского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Российские власти лишили гражданства абхазского бизнесмена Левана Микаа, информацию об этом подтвердили источники в российских силовых структурах, сообщило 23 января RT.

Микаа принимал участие в протестах в Абхазии осенью 2024 года, после которых Аслан Бжания ушел в отставку, говорится в публикации.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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