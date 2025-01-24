Абхазский предприниматель лишен гражданства России

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Предприниматель Леван Микаа, который участвовал в акциях протеста в Абхазии, лишен российского гражданства.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Абхазии завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов на пост президента.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Российские власти лишили гражданства абхазского бизнесмена Левана Микаа, информацию об этом подтвердили источники в российских силовых структурах, сообщило 23 января RT.

Микаа принимал участие в протестах в Абхазии осенью 2024 года, после которых Аслан Бжания ушел в отставку, говорится в публикации.

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