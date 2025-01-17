Массовая гибель каспийских тюленей: версии специалистов

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В последние годы в Дагестане регулярно массово гибнут занесенные в Красную книгу тюлени. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами, в том числе кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Хроника гибели животных

В январе 2025 года Telegram-канале "Черновик" опубликовал сообщения пользователей о выбросе нескольких десятков тел тюленей на берег около Махачкалы в районе Новолакской районной больницы . Власти 12 января отчитались, что тюлени, погибшие из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия. Позже о телах двух тюленей на Апшеронском полуострове сообщило Минприроды Азербайджана.

С конца сентября до 12 ноября 2024 года на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана было найдено более тысячи погибших тюленей .

В апреле 2023 года более двух десятков мертвых тюленей были найдены на берегу Каспийского моря в Махачкале, Каспийске и Дагогнях. В январе 2023 года на берегу близ Махачкалы были найдены по меньшей мере 50 мертвых краснокнижных тюленей .

В декабре 2022 года на берегу моря около Махачкалы нашли более 2,5 тысячи погибших тюленей. Больше всего их обнаружили между речками Сулак и Шуринка . Пресс-служба Росельхознадзора сообщила, что специалисты Федерального центра охраны здоровья животных провели исследования проб и пришли к выводу, что массовая гибель тюленей в Дагестане произошла не по причине вирусных заболеваний. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, животные могли погибнуть от кислородного голодания . В мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента были найдены более 150 погибших каспийских нерп . Часть животных, по данным экологов, запуталась в рыболовных сетях, а многие молодые особи были без шкур. По данным Росрыболовства, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров .

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции дагестанское управление Россельхознадзора попросили обеспечить утилизацию трупов животных . Ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

В ноябре 2016 года более 300 мертвых тюленей были найдены на побережье в Дагестане. Директор природного заповедника "Дагестанский" Курбан Куниев предположил, что их гибель может быть связана с болезнью или учениями военных в Каспийском море. Росрыболовство заявило, что тюлени могли погибнуть в результате длительного шторма, а вирусные заболевания исключены.

Версии гибели каспийских тюленей

Точная причина неизвестна

В Минприроды Дагестана сообщили, что гибель тюленей наблюдается ежегодно во время миграции с Северного на Южный Каспий, случаи массовой гибели зафиксированы также в Калмыкии и Казахстане . Научное сообщество связывает это с рядом факторов, включая подводные землетрясения и выбросы газов. По словам сотрудника пресс-службы министерства природы Дагестана, после проведенных исследований мертвых туш однозначную причину гибели животных обнаружить не удалось.

Загрязнение моря

Председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова связывает массовую гибель тюленей с загрязнения моря, в результате чего падает иммунитет животных. “Загрязнение Каспия происходит из-за отсутствия очистных сооружений, в результате чего в море скапливаются вредные вещества, химические и другие продукты жизнедеятельности, которые без какой-либо фильтрации попадают в Каспий", - рассказала она.

Ранее гибель животных связывали с отравлением ядом или выбросами промышленных предприятий, такое предположение выдвигал эколог Андрей Фокин. Схожее мнение высказал эколог Евгений Витишко. "Приоритетно - это влияние несанкционированных сбросов ядовитых веществ людьми. Свалка ли, или проникновение ракетного топлива, все это может вызвать такую массовую гибель", – сказал он "Кавказскому узлу".

Проблема загрязнения Каспийского моря в Дагестане неоднократно поднималась жителями, активистами и туристами. Так в мае 2023 года мэрия Каспийска предупредила о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. В 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязненных вод было закрыто.

Землетрясения и выброс газа

Биолог, член-корреспондент РАН Магомедрасул Магомедов указывает на тот факт, что у погибших тюленей инфекционных заболеваний не обнаружено. По его мнению, причиной гибели нерп могли стать кровоизлияние и венозный застой крови, что является признаком асфиксии. “Они задохнулись просто", - сообщил Магомедрасул Магомедов. Он полагает, что это могло произойти от того, что землетрясения под Каспийским морем вызывают огромные выбросы газов, которые поднимаются на поверхность. Тюлени выныривают подышать, пытаются набрать кислород, но вдыхают газовую смесь, и в результате гибнут от асфиксии.

При этом ученый отметил на международной конференции в Махачкале в ноябре 2024 года, что гибель каспийских тюленей является периодически повторяющимся раз в 3-5 лет естественным явлением. Для его возникновения, по его мнению, “необходимо совпадение по времени трех причин: тихая погода, землетрясения и период осеннего времени, когда начинается миграция тюленей для зимовки” .

Ранее похожее мнение высказал руководитель НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко. Он отметил, что к массовой гибели тюленей могли привести природные факторы. "Тюлени, которые дышат атмосферным воздухом, травятся метаном в местах его концентрации", – пояснил он.

Также Магомедов в качестве иной возможной причины гибели тюленей называл потепление климата: в северной части Каспия не образуются в достаточном объеме и времени паковые льды, они тают, и молодняк тюленей гибнет .

Трал

Telegram-канала "Спросите у Расула" отметил, что в последние 3-4 года в Каспийском море начали ловить рыб на трал. “Тюлень, попадая в сети, погибает от нехватки воздуха", - говорится в публикации от 6 января 2025 года .

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