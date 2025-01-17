RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
20:35, 17 января 2025

Массовая гибель каспийских тюленей: версии специалистов

Инспекторы на месте гибели тюленей, стоп-кадр видео "Россия 24" smotrim.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В последние годы в Дагестане регулярно массово гибнут занесенные в Красную книгу тюлени. Представители властей объясняли гибель животных разными причинами, в том числе кислородным голоданием, выбросами газа, браконьерством и штормами. 

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Хроника гибели животных

В январе 2025 года Telegram-канале "Черновик" опубликовал сообщения пользователей о выбросе нескольких десятков тел тюленей на берег около Махачкалы в районе Новолакской районной больницы 1. Власти 12 января отчитались, что тюлени, погибшие из-за неблагоприятных экологических условий, убраны с побережья Каспия. Позже о телах двух тюленей на Апшеронском полуострове сообщило Минприроды Азербайджана.

С конца сентября до 12 ноября 2024 года на побережье Каспийского моря в Мангистауской области Казахстана было найдено более тысячи погибших тюленей 2.

В апреле 2023 года более двух десятков мертвых тюленей были найдены на берегу Каспийского моря в Махачкале, Каспийске и Дагогнях. В январе 2023 года на берегу близ Махачкалы были найдены по меньшей мере 50 мертвых краснокнижных тюленей 3.

В декабре 2022 года на берегу моря около Махачкалы нашли более 2,5 тысячи погибших тюленей. Больше всего их обнаружили между речками Сулак и Шуринка 4. Пресс-служба Росельхознадзора сообщила, что специалисты Федерального центра охраны здоровья животных провели исследования проб и пришли к выводу, что массовая гибель тюленей в Дагестане произошла не по причине вирусных заболеваний. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, животные могли погибнуть от кислородного голодания 5. В мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента были найдены более 150 погибших каспийских нерп 6. Часть животных, по данным экологов, запуталась в рыболовных сетях, а многие молодые особи были без шкур. По данным Росрыболовства, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа, еще 10% погибли от рук браконьеров 7.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря от Махачкалы до Дербента были обнаружены около 300 мертвых тюленей. Росрыболовство тогда исключило версию их гибели от интоксикации тяжелыми металлами. В связи с версией о гибели животных от инфекции дагестанское управление Россельхознадзора попросили обеспечить утилизацию трупов животных 8. Ведомство заявило, что этим должны заниматься ветеринарные службы муниципалитетов. В Каспийском природоохранном центре, в свою очередь, указали на отсутствие крематора для утилизации тел животных.

В ноябре 2016 года более 300 мертвых тюленей были найдены на побережье в Дагестане. Директор природного заповедника "Дагестанский" Курбан Куниев предположил, что их гибель может быть связана с болезнью или учениями военных в Каспийском море. Росрыболовство заявило, что тюлени могли погибнуть в результате длительного шторма, а вирусные заболевания исключены.

Версии гибели каспийских тюленей

Точная причина неизвестна

В Минприроды Дагестана сообщили, что гибель тюленей наблюдается ежегодно во время миграции с Северного на Южный Каспий, случаи массовой гибели зафиксированы также в Калмыкии и Казахстане 9. Научное сообщество связывает это с рядом факторов, включая подводные землетрясения и выбросы газов. По словам сотрудника пресс-службы министерства природы Дагестана, после проведенных исследований мертвых туш однозначную причину гибели животных обнаружить не удалось.

Загрязнение моря

Погибший каспийский тюлень. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/news/disasters_and_catastrophes/po_faktu_gibeli_tyuleney_na_poberezhe_kaspiyskogo_morya_organizovana_proverka/Председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова связывает массовую гибель тюленей с загрязнения моря, в результате чего падает иммунитет животных. “Загрязнение Каспия происходит из-за отсутствия очистных сооружений, в результате чего в море скапливаются вредные вещества, химические и другие продукты жизнедеятельности, которые без какой-либо фильтрации попадают в Каспий", - рассказала она.

Ранее гибель животных связывали с отравлением ядом или выбросами промышленных предприятий, такое предположение выдвигал эколог Андрей Фокин. Схожее мнение высказал эколог Евгений Витишко. "Приоритетно - это влияние несанкционированных сбросов ядовитых веществ людьми. Свалка ли, или проникновение ракетного топлива, все это может вызвать такую массовую гибель", – сказал он "Кавказскому узлу".

Проблема загрязнения Каспийского моря в Дагестане неоднократно поднималась жителями, активистами и туристами. Так в мае 2023 года мэрия Каспийска предупредила о запрете купаться в море из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. В 2021 году суд в Махачкале обязал местную администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в Каспийское море. После проверок было возбуждено 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязненных вод было закрыто. 

Землетрясения и выброс газа

Биолог, член-корреспондент РАН Магомедрасул Магомедов указывает на тот факт, что у погибших тюленей инфекционных заболеваний не обнаружено. По его мнению, причиной гибели нерп могли стать кровоизлияние и венозный застой крови, что является признаком асфиксии. “Они задохнулись просто", - сообщил Магомедрасул Магомедов. Он полагает, что это могло произойти от того, что землетрясения под Каспийским морем вызывают огромные выбросы газов, которые поднимаются на поверхность. Тюлени выныривают подышать, пытаются набрать кислород, но вдыхают газовую смесь, и в результате гибнут от асфиксии.

При этом ученый отметил на международной конференции в Махачкале в ноябре 2024 года, что гибель каспийских тюленей является периодически повторяющимся раз в 3-5 лет естественным явлением. Для его возникновения, по его мнению, “необходимо совпадение по времени трех причин: тихая погода, землетрясения и период осеннего времени, когда начинается миграция тюленей для зимовки” 10.

Ранее похожее мнение высказал руководитель НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко. Он отметил, что к массовой гибели тюленей могли привести природные факторы. "Тюлени, которые дышат атмосферным воздухом, травятся метаном в местах его концентрации", – пояснил он.

Также Магомедов в качестве иной возможной причины гибели тюленей называл потепление климата: в северной части Каспия не образуются в достаточном объеме и времени паковые льды, они тают, и молодняк тюленей гибнет 11.

Трал

Telegram-канала "Спросите у Расула" отметил, что в последние 3-4 года в Каспийском море начали ловить рыб на трал. “Тюлень, попадая в сети, погибает от нехватки воздуха", - говорится в публикации от 6 января 2025 года 12

Примечания

  1. https://t.me/chernovik/81284?single
  2. На побережье Каспия впервые нашли свыше 1 тыс. погибших тюленей // ТАСС, 12.11.2024.
  3. Краснокнижных тюленей убивают мусорные свалки: как на Каспии предотвращают экокатастрофу? // Мир24, 31.01.2023.
  4. В Дагестане нашли тысячи мертвых краснокнижных тюленей // Lenta.ru, 05.12.2022.
  5. https://t.me/chernovik/41521
  6. https://t.me/chernovik/21032
  7. https://t.me/chernovik/21453
  8. https://t.me/chernovik/21453
  9. Минсельхоз Казахстана назвал возможные причины смерти тюленей на Каспии // ТАСС, 14.11.2024.
  10. https://www.5-tv.ru/news/5010876/vinoj-tomu-vulkany-izza-cego-vdagestane-slucilsa-massovyj-mor-tulenej/
  11. Там же
  12. https://t.me/askrasul/60411
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:18, 20 января 2025
Открытое горение в здании администрации села Унцукуль ликвидировано
22:17, 19 января 2025
В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось почти 1500 автомобилей
21:20, 19 января 2025
В Дагестане загорелось здание администрации села
20:52, 19 января 2025
2
 Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных
18:54, 19 января 2025
Запрещен выезд большегрузов через "Верхний Ларс"
17:55, 19 января 2025
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Самолет летит в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
22:34, 12 января 2025
Самолет в Ереван совершил вынужденную посадку в Махачкале
На месте падения самолета Баку-Грозный. Фото: Baza / Telegram
16:17, 27 декабря 2024
AZAL заявила о техническом воздействии на разбившийся самолет
Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
13:26, 27 декабря 2024
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России
Обстановка на месте крушения самолета в Актау. Скриншот фото JamNews от 26.12.2024, https://t.me/jamnewsru/21356
00:08, 27 декабря 2024
Аналитики в Баку сочли возможным внешнее воздействие на упавший самолет
На месте катастрофы самолета Баку-Грозный. Скриншот фото "Азертадж" от 25.12.24, https://t.me/azertac_novosti/16241.
21:26, 26 декабря 2024
Российские военные эксперты исключили фактор систем ПВО в крушении самолета Баку-Грозный
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:47, 19 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Наезд полиции и атака на полицейских в Имишли
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Фото
16:16, 16 января 2025
Ветер с Апшерона
1
В России "нагнетают атмосферу", призывая не нагнетать
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
19:30, 19 января 2025
Ветер с Апшерона
Другое мнение о Трампе
Фото
15:47, 19 января 2025
Ветер с Апшерона
1
Наезд полиции и атака на полицейских в Имишли
Фото
19:10, 18 января 2025
Ветер с Апшерона
5
Идем к Союзу на этнической почве
Фото
17:10, 18 января 2025
Ветер с Апшерона
Телефонные жулики умнее простофиль на другом конце провода
Фото
21:18, 17 января 2025
Ветер с Апшерона
30
"Нюргбергский процесс" над нашими врагами
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Аликрам Хуршидов во время задержания в 2022 году. Фото: Turan https://turan.az/ru/obshhestvo/aktivist-musavat-arestovan-na-30-sutok-2154497
19 января 2025, 19:54
Оппозиционер Хуршидов арестован в Ширване на 10 суток

Ликвидация последствий выброса мазута на побережье в Анапе. Фото: пресс-служба оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10774
19 января 2025, 14:57
Новые выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Сбор мазута у кормы танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/1069
18 января 2025, 15:46
Более 1700 тонн смеси мазута и воды собрано у мыса Панагия

Волонтеры на пляже собирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 09.01.25, https://t.me/opershtab23/10176
17 января 2025, 20:49
Нагавкин попросил Путина отправить заключенных колоний-поселений в Анапу

Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Показать больше