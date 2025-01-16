Юрий Бояхчян осужден по делу финансовой пирамиды Smart Buyers

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Суд приговорил к двум годам Юрия Бояхчяна, признав его виновным по делу финпирамиды, организаторы которой обманули жителей Кабардино-Балкарии на более чем 700 миллионов рублей.

Как информировал "Кавказский узел", суд в Нальчике в июне 2023 года начал рассмотрение дела Юрия Бояхчяна, обвиненного по делу о создании финансовой пирамиды Smart Buyers.

Нальчикский городской суд приговорил Юрия Бояхчяна к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, он совместно с другими членами преступного сообщества с февраля 2020 года по январь 2021 года обманом завладел деньгами жителей Кабардино-Балкарии на сумму более чем 700 миллионов рублей, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

В карточке дела, опубликованной на сайте горсуда Нальчика, указано, что Бояхчян признан виновным в организация преступного сообщества, мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества.

Комментариев от представителей Юрия Бояхчяна относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

Напомним, ранее по делу финансовой пирамиды Smart Buyers была осуждена жительница Луганска Анастасия Фелонюк, суд приговорил ее к трем годам и шести месяцам заключения. Всего же по делу были задержаны не менее 20 человек.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2021 года в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. В прокуратуре заявили, что ущерб от действий мошенников составил 911,7 миллиона рублей.

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