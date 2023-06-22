Дела о финансовой пирамиде суд в Нальчике согласился рассмотреть в особом порядке

22 июня 2023, 14:12

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Горсуд Нальчика начал рассмотрение дел Юрия Бояхчяна и Кирилла Шерстюка, обвиняемых в создании финансовой пирамиды Smart Buyers, из-за которой своих сбережений лишились около трех тысяч человек. Дела рассматриваются в особом порядке в связи с тем, что обвиняемые признали свою вину и подписали досудебное соглашение.

Как сообщал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации крупной финансовой пирамиды Smart Buyers. 25 апреля стало известно, что три дела о финансовой пирамиде поступили в суд Нальчика.

Общая сумма ущерба по делу об организации финансовой пирамиды Smart Buyers составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале 2022 года МВД России. Обвиняемыми проходят 20 человек, 18 из них, в том числе пять предполагаемых организаторов пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске.

Нальчикский городской суд начал рассмотрение дел Юрия Бояхчяна и Кирилла Шерстюка, которые обвиняются по делу создании финансовой пирамиды Smart Buyers.

На заседании по делу Бояхчяна началось оглашение обвинительного заключения, рассказал адвокат Марат Озроков, представляющий интересы подсудимого. Из-за большого объема дела оглашение обвинительного заключение будет продолжено на следующем заседании.

"При рассмотрении дела в особом порядке не исследуются и не оцениваются доказательства, собранные по уголовному делу. В судебном заседании не проводится судебное следствие, то есть не осуществляются следственные действия, не оглашаются показания и протоколы следственных действий, заключения экспертов и иные документы. Однако могут быть оглашены характеристики подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание", – сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По делу Кирилла Шерстюка состоялось второе заседание, на котором также продолжалось оглашение обвинительного заключения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда.

Согласно обвинительному заключению, Бояхчян и Шерстюк в Smart Buyers занимались тем, что предоставляли "менеджерам" реквизиты банковских карт для зачисления на них денежных средств вкладчиков, снятии зачисленных средств и передаче их организаторам, они также осуществляли перевод денежных средств одних вкладчиков другим.

Шерстюк и Бояхчян обвиняются в участии в преступном сообществе, отмывании денежных средств, полученных в результате совершения преступления и мошенничестве в особо крупном размере. Залина Пшихачева обвиняется в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Под стражей остаются три человека – Роман Кусакин, Руслан Точилин и Анастасия Семерова, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов, участвующих в деле. Остальным участникам уголовного дела ранее была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и на домашний арест, уточнила она.

Напомним, финансовая пирамида Smart Buyers действовала в Кабардино-Балкарии с апреля по ноябрь 2020 года. Ее рекламировали в соцсетях местные блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Впоследствии они все были задержаны и провели в следственном изоляторе по несколько месяцев. Сейчас девушки находятся под подпиской о невыезде.

Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

По информации, полученной от адвокатов, к уголовной ответственности по делу финансовой пирамиды привлечены 16 человек. Сумма собранных ими средств граждан доходит до одного миллиарда рублей. Потерпевшими по делу признаны более 2900 жителей. Стоимость арестованного имущества участников пирамиды составляет всего 100 млн рублей, сообщала ранее прокуратура Кабардино-Балкарии.

Подробнее о создании в Кабардино-Балкарии финансовой пирамиды Smart Buyers читайте в справке "Кавказского узла" "Инстаграм-пирамида: за что арестовали блогеров из Кабардино-Балкарии".

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