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11:08, 1 января 2025

Жительница Луганска осуждена по делу финансовой пирамиды Smart Buyers

Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к трем годам и шести месяцам заключения жительницу Луганска Анастасию Фелонюк, признав ее виновной по делу финпирамиды Smart Buyers, организаторы которой обманули 2875 жителей на 764 миллиона рублей.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что суд приговорил к трем годам заключения 24-летнюю жительницу Саратовской области, признав ее виновной в организации финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии. По данным источника, речь идет об Эльмире Булатовой, известной под псевдонимом Элина.

Суд Нальчике приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима жительницу Луганска Анастасию Фелонюк, признав ее виновной по делу о деятельности финансовой пирамиды Smart Buyers. Фелонюк была объявлена в розыск, ее задержали в 2023 году в Луганске, когда она пошла получать российский паспорт, сообщил 31 декабря 2024 года Instagram*-паблик goloskbr.

Фелонюк признала свою вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. По версии следствия, она в составе группы с июля 2020 года по 17 января 2021 года приняла участие в хищении 763,8 миллионов рублей, принадлежащих 2875 потерпевшим, отметила в своем телеграм-канале "Газета Юга".

Во время следствия обвиняемая заявила, что о розыске ничего не знала и все это время работала в сфере обеспечения российской армии, а ее дети ходили в школу по месту фактического проживания.

Комментариев от представителей осужденной относительно приговора и версии следствия не поступало.

Напомним, ранее по делу финансовой пирамиды Smart Buyers в Нальчике были осуждены два человека. Залина Пшихачева была приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора, Кирилл Шерстюк – к двум годам условно. Всего же по делу были задержаны не менее 20 человек.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2021 года в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. В прокуратуре заявили, что ущерб от действий мошенников составил 911,7 миллиона рублей.

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Автор: "Кавказский узел"

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