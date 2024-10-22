Жительница Саратовской области осуждена за организацию финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии

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Суд приговорил к трем годам заключения 24-летнюю жительницу Саратовской области, признав ее виновной в организации финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии. Следствие считает, что от ее действий пострадало более 2,5 тысячи человек, сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, суд признал виновной в мошенничестве и в участии в преступном сообществе 24-летнюю жительницу Саратовской области, обвиняемую по делу о финансовой пирамиде, и приговорил ее к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие считает, что от действий осужденной пострадало более 2,5 тысячи человек, привел 21 октября ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По данным источника в оперативных службах, речь идет об Эльмире Булатовой, известной под псевдонимом Элина, отметило агентсво.

По версии следствия, несколько человек в период с сентября 2020-го года по январь 2021-го года брали деньги у местных жителей в качестве вкладов в инвестиционный проект, обещая им выплату высоких процентов. В результате ими было похищено более 750 миллионов рублей у более чем 2 800 человек.

Комментариев от представителей осужденной относительно приговора и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2021 года в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. В прокуратуре заявили, что ущерб от действий мошенников составил 911,7 миллиона рублей.

В январе по делу финансовой пирамиды Smart Buyers в Нальчике были осуждены два человека. Залина Пшихачева была приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора, Кирилл Шерстюк – к двум годам условно. Всего же по делу были задержаны не менее 20 человек.

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