Генконсульство Азербайджана эвакуировано из-за пожаров в Калифорнии

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В связи с пожарами в Калифорнии эвакуировано Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе. Дипмиссия продолжает работать удаленно и открыто для контактов с гражданами Азербайджана в зоне бедствия.

Лесные пожары в окрестностях Лос-Анджелеса начались 7 января. Известно о четырех основных очагах, которые быстро увеличились в размерах из-за сухой и ветреной погоды, сообщает "Коммерсант".

Из-за вспыхнувших в Калифорнии крупных пожаров Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано, сообщили 10 января корреспонденту «Кавказского узла» в МИД страны.

Несмотря на эвакуацию, Генеральное консульство продолжает деятельность дистанционно, отслеживает развитие ситуации и держит открытыми каналы связи с гражданами, которые могут оказаться в зоне бедствия, сказали в ведомстве.

На вопрос, есть ли пострадавшие в пожарах азербайджанские граждане, представитель внешнеполитического ведомства ответил, что «информации о пострадавших гражданах Азербайджана или нанесении им материального ущерба в генеральное консульство не поступало».

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