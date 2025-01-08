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05:40, 8 января 2025

Бастрыкин заинтересовался избиением ребенка в детсаду Краснодара

Александр Бастрыкин. Фото: пресс-служба СК РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители воспитанника одного из детских садов Краснодара пожаловались на воспитательницу, которая, по их словам, сломала ребенку руку. Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки инцидента, произошедшего в одном из детских садов Краснодара в декабре прошлого года.

По данным ведомства, воспитанник детского сада пожаловался родителям на боль в руке. В травмпункте у него диагностировали перелом, по словам родителей, травмы ребенку нанесла воспитательница. "Женщина несколько раз ударила малолетнего. Впоследствии мальчик высказывал жалобы на боль в руке, однако сотрудница детского сада мер реагирования не приняла", - говорится в сообщении, опубликованном 7 января в телеграм-канале Информационного центра СКР.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о результатах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка в отношении педагога центра помощи детям "Ручеек" в Икрянинском районе Астраханской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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