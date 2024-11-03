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02:07, 3 ноября 2024

Педагог астраханского приюта обвинена в избиении ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка возбуждено в отношении педагога центра помощи детям "Ручеек" в Икрянинском районе, которая побила воспитанника.

Как информировал "Кавказский узел", 25 октября в соцсетях получил распространение ролик, на кадрах которого сотрудница центра для детей-сирот в Икрянинском районе Астраханской области нанесла несколько ударов ребенку. Местные жители, комментируя это видео, потребовали привлечь сотрудницу учреждения к ответственности. Воспитательница приюта рассказала, что руководство в качестве наказания отправляет своих воспитанников в психиатрическую больницу, где им дают справки о ментальном расстройстве.

25 октября паблик "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте" опубликовал жалобу анонимного пользователя, который заявил, что руководство приюта "Ручеек" в качестве наказания и без причины отправляет детей в психбольницу. По его словам, в больнице детям выдают справки, которые им обернутся негативными последствиями в жизни.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении педагога центра помощи детям "Ручеек" в Икрянинском районе, которая подозревается в избиении ребенка, информирует областная прокуратура 2 ноября в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, была проведена проверка видеопубликации о нарушении социальным работником прав ребенка в приюте. Был установлен факт "нанесения летом 2024 года телесных повреждений ребенку по видом мер воспитательного характера социальным педагогом". Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

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Автор: "Кавказский узел"

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