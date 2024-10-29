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11:44, 29 октября 2024

Сообщения об издевательствах над детьми в астраханском приюте получили подтверждение

Сотрудница центра для детей-сирот наносит удары ребенку. Скриншот видео Телеграм канал «Типичная Астрахань" от 29 октября 2024 г.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воспитательница приюта для сирот рассказала, что его руководство в качестве наказания отправляет некоторых воспитанников в психбольницу, где им присваивают справки о ментальном расстройстве.

Как информировал "Кавказский узел", 25 октября в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого сотрудница центра для детей-сирот в Икрянинском районе Астраханской области нанесла несколько ударов ребенку. Местные жители, комментируя это видео, потребовали привлечь сотрудницу учреждения к ответственности.

25 октября паблик "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте" опубликовал жалобу анонимного пользователя, который заявил, что руководство приюта "Речеек" в качестве наказания и без причины отправляет детей в психбольницу. По его словам, в больнице детям выдают справки, которые им обернутся негативными последствиями в жизни.

Одна из воспитательниц центра для детей-сирот в Икрянинском районе "Ручеек" на условиях анонимности подтвердила, что в учреждении детям диагностируют ментальные расстройства и выдают соответствующие справки. "Нам угрожали, что даже здорового ребенка могут положить в психиатрическую больницу. Все дети уже боятся сделать лишний шаг, дабы не попасть в эту ситуацию", – привел 28 октября ее слова "Коммерсант".

В 2017 году мать одного из воспитанников "Ручейка" обратилась с жалобой в правоохранительные органы. Она указала, что 43-летняя работница учреждения систематически избивала детей, а также выражала к ним неприязнь. Позже эта сотрудница была уволена, отметило издание.

Инцидентом в центре для детей-сирот "Ручеек" заинтересовался председатель Следкома Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю следственного управления СКР по Астраханской области Ибрагиму Могушкову доложить о результатах проверки и принятом по итогам решении, сообщила 28 октября Astrakhan.su со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Напомним, ранее прокуратура Астраханской области отчиталась о проверке по публикации видеоролика о нарушении прав ребенка в Центре помощи детям "Ручеек". Сотрудники ведомства дадут оценку на предмет соблюдения законодательства о социальной поддержке и защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявило ведомство.

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Автор: "Кавказский узел"

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