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09:47, 27 октября 2024

Видео с жестоким обращением с ребенком возмутило астраханцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В соцсетях распространился ролик, на кадрах которого сотрудница центра для детей-сирот в Икрянинском районе Астраханской области нанесла несколько ударов ребенку. Местные жители, комментируя это видео, потребовали привлечь сотрудницу учреждения к ответственности, а прокуратура отчиталась о проверке.

Видео, на котором показано жестокое обращение с ребенком со стороны сотрудницы центра детской помощи "Ручеёк" в селе Икряное Икрянинского района 25 октября опубликовал паблик "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

На ролике показаны два ребенка, сидящие на качелях. Около одного из них стоит пожилая женщина. Между нею и мальчиком идет борьба. Мальчик при этом кричит, женщина хватает его за руки, за голову и плечи. Затем она наносит ему несколько ударов по лицу, а также несколько раз замахивается на ребенка. К этому месту подходит подросток, мальчик соскакивает с качели и уходит, видео на этом обрывается.

В описании ролика сказано, что пожилая женщина на кадрах является сотрудницей центра "Ручеек". Автор поста заявил, что она без причины кладет детей в психбольницу, настраивает воспитателей против детей, выражается в адрес детей нецензурной бранью. "Дети собрали видео и аудио записи с ней. Дети обращались на телефон доверия, но безответно. Никто не помогает", – сказано в публикации.

Учредителями государственного учреждения Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Ручеек", являются министерство социального развития и труда Астраханской области и агентство по управлению госимуществом Астраханской области. В центре размещаются сироты, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте учреждения.

Пост о жестоком обращении с ребенком в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 112 тысяч пользователей, на 09.45 мск 27 октября набрал около 24 тысяч просмотров и 112 комментариев.

"Бастрыкину писать срочно! Местное правительство закрывает глаза родственные связи там", – написал Александр Петров.

"Ужас, как можно детей так бить?" – задалась вопросом Рамина Кубышева.

"Наказать её надо жёстко, и уволить, чтобы она никогда не могла работать в таких учреждениях", – отметил пользователь с ником Чёрная Волчица.

"Неужели этого видео недостаточно, чтобы привлечь ее к ответственности?" – спросила Анна Алмакаева.

"О ужас, что она творит! Бедные дети, почему до сих пор никто не отреагировал на это?" – задалась вопросом Лилия Рыжкова.

"Посадить её надо на длительный срок за издевательство над беззащитными детьми", – заявила Prosto Maria.

Прокуратура Астраханской области отчиталась проверке по публикации видеоролика о нарушении социальным работником прав ребенка в Центре помощи детям "Ручеек". Сотрудники ведомства дадут оценку на предмет соблюдения законодательства о социальной поддержке и защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил 26 октября Kaspyinfo.ru со ссылкой на прокуратуру.

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Автор: "Кавказский узел"

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