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10:32, 6 января 2025

Участнику СВО со Ставрополья отказано в психологической реабилитации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Елпашев пожаловался на тяжелое психическое состояние после участия в военной операции на Украине и попросил направить его на психологическую реабилитацию, но врачи, а затем суд, отказали ему.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник из Ставропольского края Иван Елпашев с апреля по октябрь 2022 года принимал участие в военной операции на Украине, после чего прошел в госпитале военно-врачебную комиссию. Согласно ее результатам, Елпашев не нуждается в психологической реабилитации.

Однако контрактник счел заключение врача-терапевта необъективным. Елпашев указал на повышенную утомляемость и другие симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Он подал иск в отношении администрации военного госпиталя № 412 Минобороны, но суд признал отказ в психологической реабилитации законным, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Елпашев в иске сослался на приказ Минобороны, который предусматривает психологическую реабилитацию для всех военных, участвующих в боевых действиях более 30 суток. После отказа в удовлетворении иска судом первой инстанции, контрактник обжаловал его, однако апелляционная и кассационная инстанции также отказались удовлетворить его иск.

"14 февраля 2023 года истец был направлен в заграничную служебную командировку, где выполнял обязанности военной службы <…>, что также объективно свидетельствует о том, что на момент медицинского освидетельствования 12 января 2023 года и вынесения оспариваемого заключения военно-врачебной комиссии у него не имелись показания к медико-психологической реабилитации, а уровень боеспособности не требовал восстановительных мер медицинского характера", – сказано в решении суда.

"Кавказский узел" также писал, что 16 декабря 2024 года отец пятерых детей Зураб Хамхи пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Юристы рекомендовали обратиться в суд.

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Автор: "Кавказский узел"

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