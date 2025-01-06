Заявление о боевиках обернулось уголовным делом против жителя Дагестана

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Житель Дагестана сообщил силовикам о находящихся в розыске предполагаемых боевиках, однако те возбудили в отношении него дело об участии в террористической организации.

Согласно материалам дела, житель Дагестана по просьбе своего знакомого приютил у себя дома на ночь предполагаемых боевиков. Затем, когда он узнал, что эти люди находятся в розыске, то обратился в правоохранительные органы.

Силовики возбудили в отношении него уголовное дело об участии в террористическом сообществе, а Совесткий райсуд Махачкалы заключил жителя Дагестана по ходатайству следствия под стражу до 29 января, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана.

Адвокат обжаловал его арест, указав, что житель Дагестана имеет на иждивении троих детей. Защитник подчеркнул, что его подзащитный сам явился в полицию и сообщил о людях, которые находятся в розыске, и что поэтому версия следствия, что он может скрыться, несостоятельна. Однако Верховный суд Дагестана отказал в удовлетворении жалобы адвоката на арест и оставил подозреваемого под стражей.

"Кавказский узел" также писал, что 22 декабря стало известно, что суд приговорил к 12 годам заключения жителя Дагестана, признав его виновным в переводе денег находящимся за рубежом террористам.

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