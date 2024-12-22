Житель Дагестана осужден за финансирование терроризма

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Суд приговорил к 12 годам заключения жителя Дагестана, признав его виновным в переводе денег находящимся за рубежом террористам.

По версии следствия, житель Дагестана Булатов М. М., следовал идеологии радикального ислама и оказывал поддержку в финансовом виде находящимся за рубежом террористам. Деньги, которые он им перевел, предназначались для покупки военного оборудования и автотранспорта.

Южный окружной военный суд признал Булатова виновным в организация деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил 21 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Дагестану.

Комментариев от представителей Булатова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 ноября стало известно, что жители Дагестана Магомед-Вали Булатов и Нариман Нурмагомедов также были признаны виновными в переводе денег террористам и приговорены судом к длительным срокам заключения.

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