С нового года пребывание россиян в Азербайджане ограничено 90 днями

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В Азербайджане внесены изменения в правила по срокам временного пребывания граждан России в стране, теперь оно ограничивается 90 днями в год. В Баку объясняют это решение соблюдением "принципа взаимности", поскольку власти РФ ранее приняли аналогичное решение в отношении азербайджанцев.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, граждане России не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее россияне могли находиться на территории Азербайджана не более 180 дней в году.

Источник в МИД Азербайджана пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что азербайджанская сторона исходила "из принципа паритетности и взаимности в вопросах срока временного пребывания и миграции", поскольку власти РФ приняли аналогичное решение относительно азербайджанских граждан.

26 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания в России иностранца, который прибыл в страну без визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного календарного года. Исключения составят случаи, когда гражданин другого государства прибыл в Россию для лечения, ухода за родственником или в связи со смертью близкого родственника, писали "Ведомости".

По официальным данным на 2020 год, в России проживало около 700 тысяч азербайджанцев, по неофициальным данным - до трех миллионов, такие данные озвучил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, чьи слова цитирует Interfax.az. Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2021 году в России проживало 474 576 тысяч азербайджанцев.

В Азербайджане, согласно данным переписи населения за 2020 год, проживает 119 тысяч граждан русской национальности, что составляет 1,34% населения.

По данным Госкомстата Азербайджана на середину текущего года, в марте-декабре 2022 года в страну въехали 397 005 граждан России. В 2023 году наблюдался резкий скачок числа прибывших из России, оно увеличилось более чем на 200 тысяч и достигло 624 753 человек. В январе-июле текущего года в Азербайджан въехало 438 066 граждан России, пишет Caliber.az.

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