Житель Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Багаутдин Курбанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1158 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 декабря власти официально назвали имена не менее 1157 военных из Дагестана, убитых на Украине.

Житель села Мусультемахи Левашинского района Дагестана Багаутдин Курбанов убит в боевых действиях на Украине. Об этом сообщается на странице Мусультемахинской школы в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1158 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.