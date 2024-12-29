RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:58, 29 декабря 2024

Житель Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Багаутдин Курбанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1158 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 декабря власти официально назвали имена не менее 1157 военных из Дагестана, убитых на Украине.

Житель села Мусультемахи Левашинского района Дагестана Багаутдин Курбанов убит в боевых действиях на Украине. Об этом сообщается на странице Мусультемахинской школы в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1158 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
22:20, 28 декабря 2024
Военный из Дагестана убит на Украине
Марат Джанхуватов во время дачи показаний. Скриншот видео СУ СКР по РД
16:40, 28 декабря 2024
Владелец заправки в Новом Хушете переведен под домашний арест
Халид Нурмагомедов. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/
13:57, 28 декабря 2024
Суд продлил арест замминистра образования Дагестана
Магомед Исаков. Фото: администрация Избербаша
08:31, 28 декабря 2024
Продлен арест Магомеда Исакова
Азиз Идрисов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Гумбетовского района от 27.12.24, https://t.me/Gumbet05/19086
23:58, 27 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Блогеры
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
14:13, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Преступники тоже тупеют
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Фото
09:15, 8 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
В Дагестане вновь готовился теракт? Кризисный менеджер (Хинтштейн) нужен лишь Курской области?
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Зарифа Саутиева. Скриншот фото из Telegram-канала Калоя Ахильгова от 28.12.24, https://t.me/akaloy/7212
28 декабря 2024, 20:30
Зарифа Саутиева освободилась из колонии

Уборка мазута на берегу моря. Декабрь 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=qqOpt7LH5bE
27 декабря 2024, 18:01
Волонтеры попросили о скидках на билеты в Анапу

Самолет компании "Азербайджанские авиалинии". Фото: Telegram-канал "Mash Gor
27 декабря 2024, 13:26
"Азербайджанские авиалинии" прекратили полеты в семь городов России

Фамиль Халилов (в центре). Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/7885501.html
27 декабря 2024, 10:02
Фамиль Халилов опроверг показания свидетеля в суде

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше