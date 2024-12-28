Военный из Дагестана убит на Украине

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Джабраил Даибов из Кумторкалинского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине убитыми там официально признаны по меньшей мере 1157 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 декабря власти официально назвали имена не менее 1156 военных из Дагестана, убитых на Украине.

Глава Кумторкалинского района Айнутдин Зиявутдинов отчитался о вручении награды отцу убитого на Украине бойца. Джабраил Даибов награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении телеграм-канала муниципальной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1157 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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