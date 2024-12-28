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04:53, 28 декабря 2024

Житель Краснодара осужден за призывы к деятельности против безопасности России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К трем годам колонии общего режима приговорен житель Краснодара Михаил Лях по обвинению в призывах в интернете к деятельности, направленной против безопасности государства.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд в Краснодаре признал демонстрацией экстремистской символики публикацию в соцсети флага с лозунгом, прославляющим Украину, и арестовал на 15 суток местного жителя Михаила Ляха.

Житель Краснодара Михаил Лях признан виновным в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (пункт "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ) и приговорен к трем годам колонии общего режима, пишет 27 декабря "ОВД-Инфо"*.

В кассационном определении, опубликованном на сайте Четвертого кассационного суда, говорится, что в июле Лях был оштрафован на миллион рублей, однако апелляционный суд усилил наказание до лишения свободы. Кассационный суд жалобу Ляха отклонил, оставив приговор в силе. При этом в определении отмечается, что он признал виду и способствовал "раскрытию и расследованию преступления". Что стало поводом для возбуждения уголовного дела - не сообщается.

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Автор: "Кавказский узел"

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