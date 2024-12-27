Близкие погибших строителей Черекской ГЭС получили право на компенсации

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Родственники двух рабочих, погибших при строительстве ГЭС в Кабардино-Балкарии, вправе требовать компенсаций ущерба, несмотря на отсутствие письменных трудовых договоров с погибшими.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря Госинспекция труда в Кабардино-Балкарии заявила, что с двумя рабочими, погибшими при строительстве Черекской малой ГЭС, работодатель в нарушение трудового законодательства не заключил письменные договоры.

15 декабря двое рабочих погибли во время строительства электростанции у села Псыгансу в Урванском районе после того, как произошел обрыв подъемника строительной люльки, и рабочие упали с высоты более 10 метров. 23 декабря, управление СКР отчиталось о начале расследования по части 3 статьи 216 УК РФ 1 . По данным ведомства, на объекте использовался "не прошедший техническое освидетельствование подъемник с неисправными приборами безопасности", а упавшие с него двое рабочих "не были обеспечены средствами индивидуальной защиты".

Ситуацию с отсутствием письменных трудовых договоров с работниками в Кабардино-Балкарии прокомментировали "Кавказскому узлу" руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, юрист этого центра Заур Шокуев и адвокат Тимур Филиппов.

Зарплату получают в конвертах. Это ни для кого не секрет

В республике распространена работа без письменного контракта и за «черный нал», указал Валерий Хатажуков. «В республике есть такая практика, когда люди работают без трудовых договоров, получая зарплату в конвертах. Таких примеров достаточно. Я знаю, жители Зольского района, который находится близко к Пятигорску, уезжают туда и работают без каких-то договоров и документов. Работают они в разных сферах. Зарплату получают в конвертах. Это ни для кого не секрет. В самой республике тоже есть такая практика», - сказал он.

При этом, по его мнению, крупных госкомпаний эта проблема скорее не касается. «Я полагаю, что госкомпании стараются избежать таких проблем и скандалов. У них скорее всего есть определенная практика заключения трудовых договоров, чтобы все было по закону и в будущем к ним не было претензий», - отметил правозащитник.

Несмотря на то, что в республике распространена практика работы без договора, к правозащитникам с такой проблемой люди не обращаются, добавил он. «К нам за помощью не обращались люди, которые работали без трудового договора и нуждались в защите своих прав. С такой темой мы в ходе нашей правозащитной деятельности не сталкивались», - сказал Хатажуков.

Собранные материалы дела могут служить основанием для обращения в суд за возмещением вреда

Юрист Заур Шокуев советует родственникам рабочих, погибших при строительстве Черекской ГЭС, подать заявление в трудовую инспекцию. «В данном случае, конечно же, родственникам жертв по факту произошедшего стоит подать заявление в трудовую инспекцию - орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере труда, в частности, по вопросам соблюдения работодателями трудового законодательства. Если в результате проведенного расследования инспекцией труда будет установлено, что человек действительно работал на предприятии и пострадал во время работы, то дело может быть передано инспекцией труда в правоохранительные органы, а собранные материалы дела могут служить основанием для обращения в суд за возмещением вреда», - сказал он.

По его словам, работодатель часто ссылается на отсутствие трудового договора, чтобы избежать наказания. "По общепринятому правилу, согласно статье 227 Трудового кодекса РФ ("Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету". - Прим. "Кавказского узла") и "Положению об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях", работодатель обязан расследовать только те несчастные случаи, которые произошли с работниками при выполнении должностных обязанностей согласно трудовому договору или поручению работодателя. Указанное правило не распространяется на работников, которые осуществляют работу по гражданско-правовому договору", - сказал юрист.

В конкретном случае применима норма ТК РФ, согласно которой не оформленный в письменной форме договор считается заключенным договором, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя, подчеркнул Шокуев.

"Но бывают случаи, когда недобросовестный работодатель при отсутствии трудового соглашения пытается отрицать факт наличия трудовых отношений между ним и работником. Да и пострадавшей стороне при таких обстоятельствах не всегда удается доказать, что во время несчастного случая он был на работе, и вообще факт того, что он осуществлял трудовую деятельность на данном предприятии", - заметил юрист.

Даже без письменного договора факт трудовых отношений можно доказать через суд

Адвокат Тимур Филиппов также указал, что даже при отсутствии письменного трудового договора родственники погибших могут доказать факт трудовых отношений между погибшими и работодателем. «Несмотря на отсутствие трудового договора, родственники погибших могут требовать компенсации, если будет доказано, что погибшие находились в трудовых отношениях с работодателем. Государственная инспекция труда должна провести проверку, чтобы установить факт трудовых отношений. Родственники могут сотрудничать с инспекцией, предоставив доказательства: свидетельства очевидцев, переписку, платежные документы. Даже без письменного договора факт трудовых отношений можно доказать через суд. Суд будет рассматривать любые доказательства, подтверждающие выполнение работ погибшими по заданию работодателя», - сказал он.

По его мнению, уголовное дело о нарушении правил безопасности может служить основанием для подачи иска о компенсации морального и материального ущерба.

Следователь вправе признать родственников погибших потерпевшими по уголовному делу

«Следователь вправе признать родственников погибших потерпевшими по уголовному делу, что дает им право ознакомиться с материалами дела, получив доказательства. Кроме того, в этом случае иск потерпевших может быть рассмотрен в рамках уголовного дела, если оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметил адвокат.

Филиппов также объяснил, в чем разница ситуаций с наличием и отсутствием трудового договора. «Если трудовой договор есть, работодатель несет ответственность за здоровье и безопасность работника. В случае травмы или гибели он обязан компенсировать ущерб, включая медицинские расходы, утрату дохода и моральный вред. Если договора нет, то могут возникнуть сложности с доказательством трудовых отношений. Работодатели часто пытаются уклониться от ответственности, утверждая, что человек не состоял с ними в трудовых отношениях. Однако в обоих случаях ключевым аспектом будет факт установления трудовых отношений. Если это доказано, работодатель обязан компенсировать ущерб, независимо от наличия договора», - указал он.

Согласно Трудовому кодексу, человек, фактически допущенный к работе с ведома или по поручению работодателя, считается принятым на работу, даже если трудовой договор не был заключен в письменной форме, подчеркнул адвокат.

Если работник приступил к выполнению своих обязанностей с согласия работодателя, то трудовые отношения считаются возникшими

«А это означает, что если работник приступил к выполнению своих обязанностей с согласия работодателя, то трудовые отношения считаются возникшими, даже если трудовой договор не был подписан. В таком случае работник имеет право на те же гарантии, которые предусмотрены ТК РФ, включая компенсации в случае травм, несчастных случаев или гибели. Но как доказать факт допуска к работе: коллеги или очевидцы, которые могут подтвердить, что человек выполнял работу, электронная переписка, пропуска на объект, расписания, табели учета рабочего времени, платежные квитанции, журналы по технике безопасности, любые фото или видеоматериалы, подтверждающие факт выполнения работ. Родным погибших необходимо обратиться в инспекцию труда и сослаться на статью 67.1 ТК РФ, обратиться в районную прокуратуру, требовать установления факта трудовых отношений через суд. После установления факта трудовых отношений потребовать компенсации ущерба от работодателя. Разумеется, в случае отсутствия возможности самостоятельно заниматься этим вопросом, обратиться к адвокату за юридической помощью», - рассказал Тимур Филиппов.

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