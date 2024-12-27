Подозреваемый в убийстве полицейского в Белореченске найден мертвым

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Объявленный в федеральный розыск после двойного убийства Дмитрий Фошенко совершил суицид, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря в Белореченске были убиты сотрудник изолятора временного содержания и его жена. В убийстве заподозрен местный житель Дмитрий Фошенко. Он скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Тело 29-летнего подозреваемого в двойном убийстве (п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ) нашли сегодня утром полицейские и следователи в лесистой местности на территории соседнего субъекта.

"Было обнаружено тело подозреваемого, который, по предварительным данным, свел счеты с жизнью. Недалеко от места обнаружения тела находился автомобиль, на котором, предположительно, передвигался подозреваемый", - сообщается в телеграм канале Следкома.

Фошенко обвинялся в убийстве сотрудника изолятора временного содержания и его жены. Их тела были найдены в одной из квартир в Белореченске после пожара. Это 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя супруга. По данным источников, полицейский Андрей Дорошенко поехал в караоке со своей женой, где познакомился с Дмитрием Фошенко. Далее полицейский пригласил компанию на съемную квартиру, где и произошло убийство.

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