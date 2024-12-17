Полицейский и его жена убиты на Кубани

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В Белореченске убиты сотрудник изолятора временного содержания и его жена.

По данным источника, сотрудник изолятора временного содержания (ИВС) и его жена убиты в Белореченске. Совершивший убийство поджег их квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Личность подозреваемого установлена, он скрылся на автомобиле "Форд Фокус". Тела полицейского и его жены были обнаружены после того, как сотрудники МЧС прибыли на вызов о пожаре, передал сегодня телеграм-канал "112".

Имя убитого полицейского Андрей Дорошенко. По словам его отца, полицейский с женой вечером 16 декабря поехали в караоке. Дорошенко было 23 года, его жене – 19 лет, она работала продавцом в магазине вейпов. В караоке они встретили парня, который заявил, что у него день рождения. Когда бар закрылся, Дорошенко пригласил кампанию на съемную квартиру. Что произошло далее, отцу неизвестно. Он отметил, что полицейские нашли машину, на которой скрылся подозреваемый, сообщил сегодня телеграм-канал Kub Mash.

Полицейский имел звание сержанта. По данным источника, ему и его жене перерезали горло, отметил сегодня телеграм-канал "93.RU | Новости Краснодара и края".

На 10.20 мск на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю и на сайте краевого управления МВД нет сообщения об убийстве в Белореченске сотрудника ИВС и его жены.

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