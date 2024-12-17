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12:01, 17 декабря 2024

Следком назвал имя подозреваемого в убийстве полицейского в Белореченске

Подозреваемый в убийстве полицейского. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В убийстве сотрудника МВД и его жены в Белореченске заподозрен местный житель Дмитрий Фошенко.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что в Белореченске убиты сотрудник изолятора временного содержания и его жена.

По версии следствия, утром 16 декабря после тушения пожара в одной из квартир многоквартирного дома на улице Ленина в Белореченске были обнаружены тела мужчины и женщины. Установлена причастность к их смерти 29-летнего местного жителя Дмитрия Фошенко. Он скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Убитые – 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя супруга. Ход расследования взят на контроль Белореченской межрайонной прокуратурой, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

Напомним, по данным источников, полицейский Андрей Дорошенко поехал в караоке со своей женой, где познакомился с Дмитрием Фошенко. Далее полицейский пригласил кампанию на съемную квартиру, где и произошло убийство.

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Автор: "Кавказский узел"

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