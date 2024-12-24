Мэр Еревана пообещал компенсировать дорогую командировку в США

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Отвечая на критику из-за дорогой поездки в Лос-Анджелес, мэр Еревана Тигран Авинян заявил, что не знал о высокой стоимости билета и намерен возместить расходы.

Мэр Еревана Тигран Авинян решил компенсировать свою же поездку в Лос-Анджелес, которая состоялась 22 ноября. Об этом он заявил 23 декабря на оперативном совещании в мэрии, которое транслировалось в прямом эфире.

В ходе недавних дебатов на Factor.tv между Тиграном Авиняном и бывшим мэром Еревана Айком Марутяном было заявлено, что Авинян потратил на командировку в США "неоправданную сумму". Только билет Авиняна, по словам Марутяна, стоил 7,6 млн драмов (около 20 тысяч долларов).

"Эта сумма эквивалентна суммарному налогу на имущество с 43 жилых домов, к примеру, расположенных в административном районе Аван", - заявил Марутян.

Сам Авинян заявил, что о том, по каким ценам были приобретены билеты, он узнал только после командировки в США. "Честно говоря, я был немного ошеломлен этими цифрами. Затем я углубился в детали и пришел к выводу, что здесь есть определенная проблема общей безответственности и равнодушия", - заявил Авинян.

Мэр пояснил, что билеты на поездку 22 ноября были куплены 20 ноября, и именно этим объясняется высокая стоимость, эквивалентная 20 тысячам долларов. Он заявил, что полностью возместит эти расходы. Чтобы не возникало вопросов о том, за счет каких средств будет произведено возмещение, он предложил ознакомиться с его декларацией.

Авинян также пообещал привлечь к ответственности сотрудников, допустивших халатность. Форму ответственности, как он отметил, определит сам. "Из-за недооценки фактора времени мы оказались в ситуации, которая стала для меня плохим новогодним "подарком". Но, думаю, каждый должен понять, насколько важно своевременно реагировать на поручения и не затягивать с ответами на обращения людей", - заявил Авинян.

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