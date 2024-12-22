Антикоррупционный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту утечки переписки Агазаряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защите депутата парламента Армении Овика Агазаряна отказано в возбуждении уголовного дела по факту утечки его личной переписки, адвокат намерен обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря Овик Агазарян объявил о своем выходе из провластной парламентской фракции. Он отметил, что покидает фракцию добровольно, не дожидаясь, пока такое решение примут его бывшие однопартийцы, и будет действовать как независимый депутат. Премьер-министр Никол Пашинян потребовал найти все возможные политические рычаги, чтобы лишить Агазаряна депутатского мандата. Следственный комитет изъял у Агазаряна телефон, после чего его личная переписка оказалась в распоряжении членов "Гражданского договора", в том числе Пашиняна. 16 декабря Агазарян был заподозрен в публикации сведений, содержащих государственную тайну.

Антикоррупционный комитет отклонил ходатайство адвоката депутата Овика Агазаряна о возбуждении уголовного дела по факту незаконного нарушения конфиденциальности переписки и телефонных разговоров. Следователь отказал в возбуждении дела "ввиду отсутствия оснований", сообщил 21 декабря адвокат Акоп Чароян.

Чароян заявил, что обжалует это решение в Апелляционном суде. "Антикоррупционный комитет обязан был возбудить дело. Вся пресса говорит о том, что материалы предварительного следствия были распространены, и каждый член "Гражданского договора" комментирует эту информацию", - отметил адвокат, добавив, что абсурдно говорить, что нет оснований для возбуждения дела.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.