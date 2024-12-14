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12:04, 14 декабря 2024

Ягублу заявил в суде о фальсификации дела в отношении него

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционер Тофиг Ягублу указал суду, что силовики задержали его по делу о мошенничестве почти сразу, как им поступило заявление, и что на купюрах, изъятых в качестве вещдоков, есть его отпечатки пальцев, но нет отпечатков пальцев других участников дела.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела оппозиционного политика Тофига Ягублу. Он отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. 29 ноября два свидетеля дали в суде показания, подтверждающие версию защиты о невиновности Ягублу в мошенничестве.

Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", заявил адвокат Агиль Лаидж.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 13 декабря на процессе над оппозиционным политиком Тофигом Ягублу началось исследование материалов дела, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании суда.

В частности, был заслушан протокол об обыске и изъятии денег в доме Ягублу. В документе утверждается, что силовики под матрасом в спальне дома обнаружили 25 тысяч евро и 7 тысяч манатов (около 4117 долларов) и эти деньги были изъяты в качестве материальных доказательств.

Однако Ягублу заявил, что эти средства были подброшены самими полицейскими и это было подтверждено в суде показаниями участников процессов.

"Мая ханум (форма почтительного обращения к женщине, речь идет о Мае Ягублу, супруге политика) здесь рассказала, что часть пришедших с обыском сразу поднялись на второй этаж вместе с ней. Они просто так формально, посмотрели одну полку шкафа. Тем временим, другая группа зашла на первом этаже в спальню и подложили деньги под матрас. А потом спустившиеся с верхнего этажа сотрудники вместе с Маей ханум зашли в спальню, подняли матрас и якобы "обнаружили" деньги.

Во-первых, в нашем доме было много мест, где можно было бы более надежно "спрятать" деньги. Во-вторых, почему же они после "обнаружения" денег прекратили обыск. Ведь было много еще мест, куда они могли заглянуть. А может быть я прятал оружие? Все дело в том, что они сочли свое дело законченным и им уже не было интересно что-то дальше искать", – эмоционально сказал Ягублу.

Когда председательствующий судья Эльнур Нуриев сделал ему замечание "не кричать, говорить спокойно", Ягублу ответил ему: "Если то, что со мной случилось, произошло бы с вами, вы громче меня кричали бы… У меня из дома унесли долговую тетрадь. Мы жили в долг. Если бы я занимался бы торговлей мигрантами, не жил бы в долгах, не заводил бы тетрадь с записями долгов".

Он отметил, что ему поступали определенные денежные средства в качестве компенсаций по выигранным в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) делам. По словам Ягублу он выиграл семь дел в ЕСПЧ и за счет этих средств, по мере их поступления, погашал свои долги.

Ягублу также обратил внимание на обнаружение отпечатков его пальцев на купюрах, "изъятых" у него дома.

"Согласно результатам дактилоскопической экспертизы, на двух купюрах достоинством в 100 манат и 1 купюре в 50 евро якобы были обнаружены отпечатки моих пальцев. Но как же получается, что отпечатки моих пальцев обнаруживаются, а следов пальцев – Эльнура (Мамедова) и Эльшана (Гусейнова), которые якобы передали мне эти деньги, нет? Это очевидное подтверждение фабрикации дела", – продолжил Ягублу.

Далее судья зачитал переписку по WhatsApp* между Гусейновым и Мамедовым, в которой обсуждалось передача Ягублу денег для выдачи визы Гусейнову. При этом было отмечено, что переписка началась 5 декабря. Ягублу обратил внимание на нестыковки в материалах дела.

"Согласно материалам уголовного дела, Эльшан и Эльнур познакомились 6 месяцев назад, обсуждали как Эльшану уехать в Германию и в итоге они решили обратиться ко мне. Но в деле нет никакого доказательства об этом. А с другой стороны, из переписки в WhatsApp* выясняется, что переписка между ними началась за несколько дней до моего ареста. Все это подтасовки следователя. Просто, когда выдвигаешь ложь, все до деталей учесть невозможно", – заявил Ягублу.

Судья на его эмоциональность вновь сделал замечание: "будь воспитанным". Ягублу на это еще более возмутился.

"Сегодня год как я за решеткой и каждый день в заключении – это кража каждого дня моей жизни. Страна полна мошенников, потерпевшие месяцами не могут добиться привлечения их к ответственности. А в этом деле Эльшан Гусейнов договаривается с Эльнуром Мамедовым, сразу дает деньги и потом буквально на следующий день пишет заявление в полицию, у него сразу берут показания и в течение трех дней меня задерживают. Где же в этом деле "расследование"? Где доказательства, улики? А потом вы объявите, что суд "доказал мою вину", – сказал Ягублу.

Другой обвиняемый Мамедов не реагировал на выступление Ягублу. Потерпевший Гусейнов отсутствовал.

После короткой перепалки с Ягублу, судья объявил, что следующее судебное заседание состоится 29 декабря

Адвокат Ягублу Немат Керимли отметил, что этап исследования документов, как и слушания показаний сторон процесса подтверждает фальсификацию уголовного дела. "Многие "факты" в деле не стыкуются. Это дело было спешно сфабриковано, чтобы любой ценой засадить Тофига Ягублу", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдавший за процессом член НСДС, лидер партии Народного фронта Али Керимли отметил, что обвинения против Ягублу сыпятся на глазах.

"Это дело – постановочный фарс. Все обвинение плод воображения следователя. Это откровенное исполнение политического заказа, чтобы посадить Ягублу за решетку. Они тянут следствие и суд, чтобы подольше его держать под арестом. С другой стороны, отложить как можно дольше объявление заведомо незаконного приговора. Раз в 2-3 недели проводят суд всего на 1 час. Это издевательство над правом и законом. Тофига Ягублу преследуют за его принципиальную, непоколебимую политическую позицию, непримиримость с антидемократическим режимом", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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