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06:54, 14 декабря 2024

Ростовчане добились реакции властей на нарушение их жилищных прав

Коммуникации в доме № 4 по улице Шеболдаева в Ростове-на-Дону. Фото: "Кавказский узел".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовские чиновники дали отопление в дом на улице Шеболдаева, 4 после того, как руководство Следкома поручило возбудить уголовное дело о нарушении прав его жильцов. Сами жильцы пояснили, что отопления не было три года, и что сейчас они добиваются капитального ремонта дома.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после жалоб жильцов дома по улице Шеболдаева, 4 в Ростове-на-Дону, которые три года добивались подачи отопления. Организована проверка, готовится доклад об установленных обстоятельствах, сообщил 6 декабря "Блокнот Ростов-на-Дону".

В доме по улице Шеболдаева, 4 в Ростове-на-Дону не было централизованного отопления. Даже зимой администрация не подключила его, пожаловалась жительница дома Наталья.

"Как только наши жалобы через [депутата] Наталью Оськину дошли до [главы Следкома Александра] Бастрыкина, Следственный комитет начал работать, вдруг отопление появилось. Управляющая компания нам присылала только квитанции, и когда мы просили подключить отопление, с нас потребовали 150 тысяч рублей. Но после реакции Бастрыкина, эти деньги появились, компания заменила кусок трубы и дали отопление. Вот как с нами они обращались", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Натальи, жильцам приходилось пользоваться обогревателями. "Лично в моей квартире все хорошо, потому что я делала хороший ремонт, меняла проводку, трубы и все, что надо. То есть сделала все для себя, поэтому могла пользоваться, подключать обогреватели. Но не все так делают, не у всех есть такая возможность", – отметила она.

Жильцы требуют от администрации Октябрьского района сделать капитальный ремонт.

"Дом в целом в ветхом состоянии, но жить пока можно. Почему дом пришел в такое состояние? 40 лет не проводился капитальный ремонт. Если бы вовремя все делали, такого не было бы", – продолжила Наталья.

Городская администрация имеет муниципальные квартиры в этом доме, но не следит за тем, кто заселяется в них и живет. Люди же заселяются и ни за что не платят, в том числе за коммуналку, рассказала жительница дома. "Мы сейчас требуем сделать капремонт, который, как нам обещала администрация Октябрьского района, должен был быть осуществлен еще в 2022 году. Тогда даже подрядчика нашли, вывесили плакат, но так и не начали. Оказалось, что администрация прислала подрядчику письмо, что запланированные работы нецелесообразны, потому что дом может рухнуть", – пояснила Наталья.

Проблема в том, что дом рухнет, если не сделать капремонт, отметила она. "Восемь лет стоит вода в подвале, все коммуникации насквозь прогнившие. Мы думали, что дом признают аварийным, но нет. Было три комиссии и ни одна из них не признала дом аварийным. В доме 132 квартиры. То есть людей надо расселить, но администрация молчит. Мы начали обращаться к депутатам, губернатору, президенту. В результате приходит нам бумажка, что в 2025 году планируется капремонт – замена коммуникаций подвальных и электрики. Где логика? В 2022 году они не сделали, но решили сделать в 2025 году. Мы уверены, что если сделать нормальный капитальный ремонт, то дом не рухнет", – сказала Наталья.

Еще одна жительница дома Элла также требует проведения капитального ремонта. "Дом можно отремонтировать и привести в нормальное состояние. Это вполне возможно. Просто надо выделить финансирование, все менять, все починить – и все", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве примера Элла привела дом ее бабушки, который также был в ветхом состоянии, в подвале этого дома 20 лет стояла вода. В нем был проведен капитальный ремонт и сейчас люди живут в нормальных условиях.

Элла считает, что внимание Бастрыкина к проблеме ускорит процесс ее решения. "Вы знаете, я уверена, что в любом случае ситуация улучшится. Я лично ходила на прием к главе администрации района, общались с руководством, и они в целом были готовы решать проблему. Но, благодаря вниманию депутатов, главы СК, процесс может ускориться, и проблемы будут решены", – сказала Элла.

По ее словам, пока не было отопления, она тоже пользовалась обогревателями. "Я сама своими силами делала ремонт в своей квартире. У меня новая проводка, новые стояки, новые трубы, все новое. Канализационный стояк протекал, стояк для воды тоже. Я создавала все условия для нормального проживания. Поэтому проводка позволяла подключать обогреватели, пока не было отопления", – пояснила Элла.

Еще одна жительница дома уточнила, что проблемы начались ещё в 2021 году из-за порывов в системах отопления и водоотведения. "В следствии этого подвал затопило и была опасность затопления электрощита. Я обращалась в администрацию Октябрьского района с требованием о помощи, так как управляющая компания (УК) "Стимул", управлявшая на тот момент домом, ничего не предпринимала. УК доложила администрации, что поставили насос для откачки воды из подвала, а на деле это жители купил насос, боясь сгореть заживо от замыкания электропроводки. Администрация, являющаяся собственником многих муниципальных квартир, не посчитала нужным выйти на место и изучить реальную ситуацию дел", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жительницы дома, капремонт был запланирован еще в 2022 году, но к работам так и не приступили. "Был найден подрядчик, вывешен баннер со сроками ремонта с 07.10.2022 по 31.12.2022, но на этом все. Подвал был затоплен, подрядчик из-за этого не хочет приступать к ремонту, а администрация бездействует. Нам говорили, что собственники должны подготовить дом к капитальному ремонту. Простите, но если собственники приведут коммуникации в порядок самостоятельно, то зачем нам капремонт в этом случае?" – задалась вопросом жительница дома.

Депутат ростовской гордумы Наталья Оськина считает ситуацию с домом № 4 на улице Шеболдаева уникальной, поскольку часть квартир в нем принадлежит администрации.

"Администрация часто – как только 200-300 рублей задолженность у собственника квартиры, или дом аварийный – ставит в укор это жителям. При этом, когда администрации жители напоминают, что часть квартир муниципальная, и они обязаны следить, принимать меры, подавать в суд на неплательщиков-муниципалов, то чиновники перекладывает это бремя на собственников квартир, предлагая им идти в суд против жильцов-муниципалов", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Решением проблемы может быть качественный капитальный ремонт, также уверена депутат.

"Нужно провести замену старых коммуникаций. Управляющая компания должна нести ответственность по части административных штрафов, чего сейчас нет. Также должна быть ответственность персональная специалиста МКУ ЖКХ районов за благополучие в сфере ЖКХ каждого дома каждого района. Тогда, возможно, многое изменится", – считает депутат.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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