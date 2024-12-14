Адвокату отказано во встрече с арестованной журналисткой Meydan TV

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Адвокату Эльчину Садыгову отказали во встрече с его подзащитной, журналисткой Meydan TV Айнур Эльгюнеш. Садыгов назвал это нарушением своих профессиональных прав и права журналистки на защиту.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко (Джабраилзаде) были задержаны по подозрению в контрабанде валюты по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. 8 декабря суд отправил их, а также знакомого Эльгюнеш Ульви Таирова под арест на четыре месяца. Апелляционную жалобу на арест суд удовлетворить отказался.

Адвокат Эльчин Садыгов 13 декабря не смог встретиться в Бакинском СИЗО-1 со своей подзащитной, журналисткой Meydan TV Айнур Эльгюнеш. «По правилам мы приходим в СИЗО, просим встречи с подзащитным и через 10-15 минут их приводят. В случае с Айнур Эльгюнеш, с учетом ее инвалидности, ее должны были привести на специальном электрокаре для перевозки заключенных с ограниченными возможностями. Я прождал двух с половиной часов, но подзащитную так и не привели на встречу», - рассказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Садыгов покинул СИЗО после того, как отведенные для встреч с заключенными часы истекли. «Никаких разъяснений мне персонал СИЗО не предоставил. Когда я только обратился в СИЗО с просьбой о встрече, мне подтвердили, что Эльгюнеш вернули из Бакинского апелляционного суда, где рассматривалась ее жалоба на арест. То есть она была в СИЗО, просто нам отказали во встрече», - сказал защитник.

Он отметил, что в первой половине дня он виделся с Эльгюнеш в Бакинском апелляционном суде. «Самочувствие у Айнур Эльгюнеш было нормальное, на условия содержания она не жаловалась, сохраняла бодрость духа. Поэтому причины срыва встречи мне непонятны», - отметил Садыгов.

Он назвал отказ во встрече нарушением своих профессиональных прав и права Эльгюнеш на защиту. В связи с этим адвокат намерен пожаловаться в Пенитенциарную службу.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, в конце рабочего дня в отделе общественных связей этого ведомства на звонки не отвечали.

Эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Намизад Сафаров обратил внимание, что встречи защитников с заключенными в рабочее время никем не могут быть ограничены.

«В особых обстоятельствах адвоката должны пропускать на встречу даже после окончания рабочего дня и в выходные. Встречи могут быть ограничены следователем, но это допускается только в исключительных случаях и на основе обоснованного решения. Ни следователь, ни тем более администрация СИЗО, не могут ограничить встречи адвоката с подзащитным, недопуск адвоката к подзащитному нарушает права как адвоката, так и его клиента», - пояснил юрист корреспонденту «Кавказского узла».

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