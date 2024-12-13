Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

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Минэкономразвития России запретило продавать туры в Абхазию после отказа ратифицировать инвестсоглашение с Россией. Представитель Ассоциации туроператоров России назвал эту меру воспитательной работой с абхазским бизнесом.

Как писал "Кавказский узел", Абхазия столкнулась с энергетическим кризисом, в дневное время электричество подается по графику лишь на 2 часа и 48 минут. Власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе о ратификации инвестсоглашения.

В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

"Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента [когда Россия получала бы преференции], поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии. Когда в Абхазии начались беспорядки, Минэкономразвития России выпустило запрет нашим туроператорам продавать туры в Абхазию. Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там. Вот на это запрета нет", - привела его слова "Газета.ру".

Мурадян предполагает, что отмены запрета можно ожидать после выборов президента Абхазии и некой стабилизации в республике можно ожидать отмены запрета Минэкономразвития. "Запрет действует до его отмены. В 2024 году вряд ли стоит ждать отмены запрета", - подчеркнул он

Материалы о ситуации в Абхазии и предыдущих кризисах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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