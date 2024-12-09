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12:28, 9 декабря 2024

Жители Абхазии пожаловались на холод в их домах из-за проблем с энергоснабжением

Электрический столб. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за экономии властями электричества у многих жителей Абхазии возникли проблемы с отоплением и водоснабжением, они пожаловались в соцсети на холод в их домах.

Как информировал "Кавказский узел", 7 декабря власти Абхазии ввели новый график ограничений на электроснабжение. Согласно ему, время ограничений увеличено на два часа – до шести часов в сутки.

Власти России с 1 сентября приостановили соцвыплаты, адресованные абхазским учителям, врачам и силовикам. Также МИД Абхазии сообщил о возможном введении коммерческих цен на переток электроэнергии. Россия приостановила выплаты, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 15 ноября начались массовые протесты с требованием к парламенту не ратифицировать соглашение. Протесты привели к отставке президента Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

С 9 декабря в Абхазии введен новый график подачи электроэнергии, который подразумевает не график отключений света, а график его подачи, сообщило 8 декабря на своей странице в соцсети Facebook* РУП "Черноморэнерго".

Уточняется, что с 21.00 до 07.00 подача света будет без ограничений.

Новый график электроснабжения опубликовал 8 декабря Instagram*-паблик chp_abkhazia_official, на который подписано около 81,5 тысячи пользователей. На 11.50 мск 9 декабря эта запись набрала 830 отметок с реакцией пользователей и 449 комментариев.

"Что-то новенькое. Дожили до графика включений", – отметил georgii7702.

"Мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытала сегодня", – написала eliza_ankvab.

"Мои мысли изложили. Правда, это действительно унижение", – ответила ей lianagularya.

"Как людям идти на работу как работать? Как детям идти в школу и как там сидеть в холоде? Объясните, пожалуйста", – подчеркнула kristinaavetisyan_777____.

"Народ с 9 вечера до 7 утра свет будет. Эти графики тоже люди составляют у которых так же есть семья и заботы. Они понимают, что зимой в ночное время без света никак. Так что просто нужно переждать трудные времена, и место выяснения отношений хоть раз за последние 30 с лишним лет сплотится. Всем добра", – заявил пользователь lasha_kortua.

"А детям младших классов тоже сплотиться? Им во сколько – в 6 часов утра вставать, чтобы умыться, одеться?" – ответила ему marina176623.

"Как детям ходить в школу и садик? Как людям работать, чтобы семьи прокормить?" – подчеркнула _violetta_av_.

"У людей маленькие дети, а вы о себе только думаете постоянно. О детях подумайте хоть немножко", – призвал пользователь __aaaaaa.naastas___.

"Вы понимаете, люди живут в квартирах и вместе со светом у них пропадает вода, у людей дома электрические печки и кондиционеры. Как людям жить? Ладно у некоторых частные дома, у них печки [дровяные], а как остальным быть? Дети уроки делают без света, собираются в школу без света, спать идут тоже без света. Летом же у вас проблем нет со светом, но как сезон дождей – у вас воды не хватает. Самое смешное вам ещё и не стыдно говорить людям, за то что вы не оплатили за свет, вам его отключат. Так мы и так почти 24/7 без него", – посетовал пользователь gadzhiev_05_95.

Напомним, ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа заявил, что проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме переменная облачность, температура воздуха составляет +16 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 10 декабря прогнозируется слабый дождь, температура воздуха понизится до +8 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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