Власти Армении отчитались о выдаче жилищных сертификатов 270 семьям беженцев

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В рамках госпрограммы по обеспечению беженцев из Нагорного Карабаха жильем выданы сертификаты 270 семьям. Карабахские общественные деятели считают, что программа доказала свою несостоятельность.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на 29 ноября, гражданство Армении приняли около 4400 карабахских беженцев.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

По данным пресс-службы министерства труда и социальных вопросов Армении, порядка 270 семьям беженцев из Нагорного Карабаха выданы сертификаты на приобретение, строительство жилья и погашение действующих ипотечных кредитов по госпрограмме.

Программа действует с июня 2024 года. Чтобы стать ее участниками, кроме прочих документов, беженцам необходимо выполнить два важных условия – принять гражданство Армении и приобрести или построить жилье в областях Армении.

"На данный момент ее пытаются усовершенствовать по нескольким направлениям – пересмотреть площадь жилых помещений для покупки, земельных участков для строительства", – также отметили в пресс-службе ведомства.

Председатель Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха) Артур Осипян заявил, что "власти РА сняли вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) с повестки дня, полностью провалили программу жилищного обеспечения, закрывают программу "40+10 тысяч драмов", игнорируют предложения жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) по вопросу возвращения, игнорируют предложения по привлечению финансовых ресурсов, не создавая дополнительной нагрузки для налогоплательщика РА".

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. Эти уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

"А если представители Арцаха (Нагорного Карабаха) попытаются поехать в Европу, чтобы выступить и отстаивать свои права, права 150 000 человек или более 25 тысяч семей, то правительство Армении ограничивает их право на свободное передвижение, запрещая им выезд из РА. Власти РА борются с теми, кто поднимет вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха), а вопросы прав рядовых арцахцев (карабахцев), которые поднимаются, заглушаются всеми способами сознательно. Поэтому нам следует задуматься о том, какие решения мы можем найти, чтобы выйти из ситуации", - заявил Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный деятель из Степанакерта, педагог колледжа Армине Асрян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, по данным правительства Армении, в Совете по вопросам беженцев находятся "до 40 граждан Нагорного Карабаха, но никто не знает, кто они".

По ее словам, "сколько я ни искала кого-то, кто получил сертификат по государственной жилищной программе, все безрезультатно". "Может, у меня недостаточно связей среди карабахцев, но из 270 семей одну семью хотя бы нашли бы? А ведь интересно, как они получили, какая сумма, как реализовывается этот сертификат, достаточно ли его, чтобы купить квартиру. Попросила журналистов – безрезультатно. Даже правительство не дает нам такой информации", – сказала педагог.

Асрян считает, что "если власти Армении действительно хотят обеспечить беженцев жильем, то должны пересмотреть жилищную программу по всем пунктам, создав более реальные условия, не ущемляющие права человека".

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