RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:14, 8 декабря 2024

Власти Армении отчитались о выдаче жилищных сертификатов 270 семьям беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках госпрограммы по обеспечению беженцев из Нагорного Карабаха жильем выданы сертификаты 270 семьям. Карабахские общественные деятели считают, что программа доказала свою несостоятельность.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на 29 ноября, гражданство Армении приняли около 4400 карабахских беженцев. 

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года  - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

По данным пресс-службы министерства труда и социальных вопросов Армении, порядка 270 семьям беженцев из Нагорного Карабаха выданы сертификаты на приобретение, строительство жилья и погашение действующих ипотечных кредитов по госпрограмме.

Программа действует с июня 2024 года. Чтобы стать ее участниками, кроме прочих документов, беженцам необходимо выполнить два важных условия – принять гражданство Армении и приобрести или построить жилье в областях Армении.

"На данный момент ее пытаются усовершенствовать по нескольким направлениям – пересмотреть площадь жилых помещений для покупки, земельных участков для строительства", – также отметили в пресс-службе ведомства.

Председатель Революционной партии Арцаха (Нагорного Карабаха) Артур Осипян заявил, что "власти РА сняли вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха) с повестки дня, полностью провалили программу жилищного обеспечения, закрывают программу "40+10 тысяч драмов", игнорируют предложения жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) по вопросу возвращения, игнорируют предложения по привлечению финансовых ресурсов, не создавая дополнительной нагрузки для налогоплательщика РА".

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. Эти уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

"А если представители Арцаха (Нагорного Карабаха) попытаются поехать в Европу, чтобы выступить и отстаивать свои права, права 150 000 человек или более 25 тысяч семей, то правительство Армении ограничивает их право на свободное передвижение, запрещая им выезд из РА. Власти РА борются с теми, кто поднимет вопрос Арцаха (Нагорного Карабаха), а вопросы прав рядовых арцахцев (карабахцев), которые поднимаются, заглушаются всеми способами сознательно. Поэтому нам следует задуматься о том, какие решения мы можем найти, чтобы выйти из ситуации", - заявил Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный деятель из Степанакерта, педагог колледжа Армине Асрян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, по данным правительства Армении, в Совете по вопросам беженцев находятся "до 40 граждан Нагорного Карабаха, но никто не знает, кто они".

По ее словам, "сколько я ни искала кого-то, кто получил сертификат по государственной жилищной программе, все безрезультатно". "Может, у меня недостаточно связей среди карабахцев, но из 270 семей одну семью хотя бы нашли бы? А ведь интересно, как они получили, какая сумма, как реализовывается этот сертификат, достаточно ли его, чтобы купить квартиру. Попросила журналистов – безрезультатно. Даже правительство не дает нам такой информации", – сказала педагог.

Асрян считает, что "если власти Армении действительно хотят обеспечить беженцев жильем, то должны пересмотреть жилищную программу по всем пунктам, создав более реальные условия, не ущемляющие права человека".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:15, 7 декабря 2024
Задержаны 12 подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане
20:03, 7 декабря 2024
Боец из Волгоградской области убит на Украине
15:15, 7 декабря 2024
Free Press Unlimited выступила в поддержку журналистов Meydan TV
14:43, 7 декабря 2024
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
12:59, 7 декабря 2024
Корреспондент "Кавказского узла" задержан на месте протестов в Тбилиси
07:19, 7 декабря 2024
Боец из Туапсе убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
06 декабря 2024, 21:56
Сотрудники Красного Креста посетили армянских пленных в Баку
Флаги Армении и Азербайджана, фото: 1news.am
06 декабря 2024, 04:24
МИД Армении заявил о согласовании большинства статей мирного договора
Церковь Святого Вознесения в Бердзоре (слева) и строящаяся на ее месте мечеть. Фото: Общество Русско-Арцахской дружбы
05 декабря 2024, 13:14
Карабахские активисты потребовали реакции ЮНЕСКО на уничтожение культурного наследия
Карабахские беженцы, 2023 год. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
05 декабря 2024, 02:56
Вопрос гражданства стал препятствием для трудоустройства карабахских беженцев
03 декабря 2024, 08:49
Карабахские политики напомнили властям Армении о постановлении о воссоединении
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:28, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Издевательские отношения
Фото
02:37, 2 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
2
Зима пришла, природная...
Фото
21:56, 28 ноября 2024
Ветер с Апшерона
7
Кремль дал Пашиняну список врагов на растерзание
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
19:35, 7 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Общие законы у Азербайджана и Турции!
Фото
16:44, 6 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Сирия - первая костяшка домино?
Фото
18:29, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Бесполезный всем и России ОДКБ
Фото
16:28, 4 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Издевательские отношения
Фото
02:37, 2 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
2
Зима пришла, природная...
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Махачкала. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://mkala.ru/mycity/media/29
07 декабря 2024, 17:28
Интернет ограничен в Дагестане, Ингушетии и Чечне из-за учений Роскомнадзора

Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/
06 декабря 2024, 19:38
Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Ника Гварамия. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Столб электролинии. Фото Елены Синеок. "Юга ру"
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше