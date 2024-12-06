Блогер из Дагестана осужден за глумление над православным крестом

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам колонии уроженца Дагестана Хавиера Ярмагомедова, растоптавшего православный крест в прямом эфире. Он также признан виновным в обороте детского порно.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Москве выходец из Дагестана Хавиер Ярмагомедов принес публичные извинения верующим за то, что во время прямого эфира в интернете растоптал христианский крест. Силовики задержали Ярмагомедова, он был арестован по обвинению в оскорблении чувств верующих и в обороте детской порнографии.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил Ярмагомедова к семи годам колонии и штрафу, признав виновным по ч. 1 ст. 148, п. "б" ч. 3 ст. 242, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК России (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), сообщили в суде.

Ярмагомедов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права в течение восьми лет заниматься деятельностью по администрированию сайтов, пище со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

В последние годы дела по статье об оскорблении чувств верующих возбуждаются все чаще и по ним часто назначают максимальное наказание, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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