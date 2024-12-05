Meydan.Tv: грузинские силовики избили и унизили задержанного азербайджанца

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Десять силовиков избили после задержания на акции протеста в Тбилиси этнического азербайджанца Эльвина Каримова, рекомендовав ему обращаться с требованиями защиты прав человека к режиму Алиева. В Марнеульском районе активисты вышли на акцию в поддержку Каримова.

Как писал "Кавказский узел", большая часть задержанных в ходе протестов в Грузии, которых посетили представители омбудсмена, заявила о применении чрезмерной силы при задержаниях. Адвокаты задержанных рассказали, что их подзащитные подверглись избиениям и в изоляторах.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. 4 декабря стало известно, что после обысков в офисах оппозиционных партий задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова. Премьер-министр Грузии назвал действия силовиков превентивными мерами. Сегодня ночью на месте акции протеста около парламента в Тбилиси между протестующими и силовиками произошла стычка, в результате которой задержано семь человек.

Эльвин Каримов рассказал посетившему его в изоляторе адвокату, что после задержания его жестоко избивали десять полицейских, проинформировало сегодня Meydan.Tv в материале "Грузинский полицейский этническому азербайджанцу: «Идите, требуйте свои права от режима Алиева".

«Сейчас у него на лице раны и гематомы. Следы избиения на теле. Как он сообщил своему адвокату, при избиении ему говорили, что ты – «татари», поезжай в Азербайджан, и там требуй свои права от режима Алиева», приводятся в публикации слова этнической азербайджанки, гражданской активистка Тозу Гюльмамедли.

"Татари" — термин, используемый для унижения и оскорбления этнических азербайджанцев в Грузии, отмечается в публикации.

В Марнеульском районе, где компактно проживают этнические азербайджанцы, состоялась акция с требованием проведения перевыборов в Грузии, возвращения страны на путь европейской интеграции и освобождения Эльвина Каримова, который арестован на восемь суток.

Эльвин Керимов решением суда арестован на восемь суток.

Напомним, глава управления планирования полицейского спецназа МВД Грузии полковник полиции Ираклий Шаишмелашвили попросил освободить его от должности на фоне протестных акций в стране.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

"Кавказский узел" также писал, что бакинские чиновники помогли правящей в Грузии партии получить голоса азербайджанской диаспоры. Эта технология, по данным независимых азербайджанских журналистов, используется регулярно.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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