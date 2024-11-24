Сотрудник МВД подвергся нападению в Ростове-на-Дону

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Вооруженный холодным оружием мужчина ранил на входе на вокзал в Ростове-на-Дону дежурного сотрудника МВД, после чего в отношении него было применено огнестрельное оружие.

По данным западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следкома, подозреваемый напал на сотрудника МВД с холодным оружием вечером 23 ноября перед входом на территорию железнодорожного вокзала Ростов-Главный.

Силовик, который находился на суточном дежурстве, был ранен в область шеи, в отношении нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие. Подозреваемый и потерпевший госпитализированы, сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудника правоохранительного органа, сказано в сообщении.

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