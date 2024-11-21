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15:01, 21 ноября 2024

ЕСПЧ признал неправомерными штрафы газете "Азадлыг"

Номер газеты "Азадлыг". Фото: Azadliq.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд признал штрафы газете "Азадлыг" и ее журналисту за публикацию в 2012 году нарушением права на свободу выражения мнения.

Как писал "Кавказский узел", в 2013 году Верховный суд Азербайджана отклонил кассационную жалобу газеты "Азадлыг" и ее корреспондента на решения нижестоящих судебных инстанций по искам против них, поданных владелицей торгового центра "Бина" Кябирой Мамедовой. Таким образом, оставлено в силе решение о выплате ответчиками истице крупной денежной суммы за моральный ущерб. Как сообщил представитель газеты, редакцию о решении суда оповестили спустя два дня после вынесения вердикта, в издании намерены подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Поводом для подачи иска послужили статьи, опубликованные в номерах оппозиционной газеты "Азадлыг" (Свобода) за 7-8 июля и 9 июля 2012 года под заглавием "Операция "Евровидение" Кябиры Мамедовой". В этих статьях говорилось о том, что после песенного конкурса "Евровидение 2012" Кябира Мамедова потребовала от арендаторов торгового центра "Бина" выплатить по 5 тысяч манатов (около 6,3 тыс. долларов), мотивировав это тем, что у торгового центра оказались крупные расходы в связи с финансированием конкурса "Евровидение". Мамедова выразила несогласие с публикациями, посчитав, что они нанесли ущерб деловой репутации торгового центра и лично ее имиджу.

ЕСПЧ объявил 21 ноября на своем сайте решение по жалобе «Азадлыг» и ее бывшего журналиста Рамина Джебраилзаде (Рамина Деко), на присуждение им штрафов  в размере 30 тысяч манатов и 2 тысяч манатов по диффамационным искам, поданным руководством одного из крупных ТЦ в Баку в связи с публикациями в 2012 году. При этом ЕСПЧ  раскрывает только инициалы истца против заявителей -  K.M.

Национальные суды не анализировали, были ли утверждения, содержащиеся в статьях, фактическими утверждениями или оценочными суждениями. Они лишь ограничились принятием утверждения истца о том, что статьи нанесли ущерб ее репутации, отметил ЕСПЧ в своем решении С другой стороны, источниками информации в публикации являлись не сами заявители, а собеседники журналиста.

При этом, заявитель Джебраилзаде пытался связаться с руководством торгового центра, чтобы проверить предоставленные ему от источников факты, но в интервью им было отказано. ЕСПЧ также принял во внимание то, что в 2011-2013 годах. в ТЦ проводились акции протеста арендаторов против действий руководства и они освещались в местных СМИ.

Кроме того, ЕСПЧ, указав на то, что местные суды  назначая штрафы в  32 тыс. манатов не обосновали определение этой суммы, учел поднятый заявителями вопрос «о не  соразмерности наказания».

ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав человека и назначил Джебраилзаде компенсацию в размере 2 тысячи евро и  еще 1500 евро обоим заявителям на возмещение судебных затрат.

Журналист, сотрудничающий с газетой «Азадлыг», на условиях анонимности рассказал, что редакция была вынуждена прекратить выпуск печатного издания в Азербайджане с 2016 года из-за денежных санкций от издательства и исполнения судебных решений. "Все поступления от продажи списывались за долги издательству и необоснованные денежные санкции на основе заказных судебных решений также списывались со счетов. Наши журналисты из-за преследований и гонений практически всем составом перебрались в Европу. Здесь остаются 2-3 человека. Сейчас мы выходим в онлайн-версии, сайт управляется из Европы», - сказал источник. 

ЕСПЧ признал фактически неправомерность присуждения газете и журналистов штрафов и подтвердил, что они пострадали за реализацию свободы выражения, указал глава группы права медиа Халид Агалиев. По его словам, газете не назначили компенсацию за взысканный в Азербайджане штраф,  так как "редакция представила  ЕСПЧ документ о списании с ее счета денежных средств, но это были средства связанные не с иском руководства ТЦ, а по другому делу". "Из-за того, что редакция не представили фактических доказательств взыскания с нее штрафа конкретно по этому делу и не потребовала компенсации за моральный ущерб, компенсаций ей не назначили. Компенсация была назначена за моральный ущерб журналисту и на возмещение судебных затрат обоих заявителей", - пояснил юрист.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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